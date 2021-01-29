Физлица за прошлый год заплатили 1,6 миллиарда налога на недвижимость, – Госналоговая

В 2020 году владельцы недвижимости оплатили почти 1,6 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с физических лиц в местные бюджеты.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины.

В 2021 году налог на недвижимость плательщики платят 2020 года по ставкам, которые были законодательно определены на тот период.

Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов.

При этом льготные размеры площади имущества, на которые не начисляется налог, составляют:

для квартиры/квартир независимо от их количества - 60 кв. метров;

для жилого дома/домов независимо от их количества - 120 кв. метров;

для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их частей) - 180 кв. метров.

Налоговое обязательство по налогу уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

В то же время пунктом 52-5 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Кодекса (в редакции закона Украины от 30 марта 2020 года №540-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)") определено, что объекты нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц, не являющихся объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в соответствии со статьей 266 Кодекса в период с 1 марта по 31 марта 2020 года.

В 2021 году исчисления сумм налога за отчетный 2020 год из объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом, за исключением периода с 1 марта по 31 марта 2020 года.