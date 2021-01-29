Две компании выкупили мощности для импорта электроэнергии из России в феврале

Распределенный доступ к межгосударственным сечениям для импорта из Беларуси в феврале (обозначен период 6-28 февраля) составил 500 МВт, для импорта из РФ – 150 МВт на весь месяц и дополнительно 100 МВт на период с 15 по 28 февраля.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

Согласно данным "Укрэнерго", по результатам месячного аукциона, доступ к сечению "Беларусь-Украина" на 6-28 февраля 2021 года выкупили шесть компаний: ООО "Де Трейдинг" (50 МВт), ООО "Днипросталь-энерго" (100 МВт), ООО "ЭРУ Трейдинг" (250 МВт), ООО "ЭТГ" (30 МВт), ООО "Интерэнергопостач" (20 МВт) и ООО "ОНК-групп" (50 МВт). Таким образом, трейдеры выкупили всю доступную пропускную способность в этом направлении, передает Интерфакс-Украина.

Доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "НЭК", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс". В результате трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности на месяц и ее треть – на период 15-28 февраля.

На рынке электроэнергии работает ООО "Стимекс", бенефициарами (по 50%) которой являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" – ритейлере и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко" в Западной Украине. В начале июля 2019 года компания получила лицензию на поставки электроэнергии. Согласно данным сайта StimexEnergy, их приоритетными клиентами в поставке э/э являются ТЦ и ТРЦ.

Основателем ООО "НЭК" является ООО "Агентство инвестиционного менеджмента", президентом которого указывается бывший глава "Региональной газоснабжающей компании" Дмитрия Фирташа Александр Притыка. Как указано на сайте Агентства, оно занимается вопросами, связанными с ТЭК, от консалтинга до поставок энергоресурсов.

Согласно информации на сайте "НЭК", Притыка в июле 2019 года бы назначен директором этой компании.

Что касается остальных результатов аукциона по распределению доступа к межгосударственным сечениям, то доступ к сечениям "Украина-Россия" и "Молдова-Украина" не выкупался.

В то же время, ряд компаний – ООО "АКСПО Украина" (5 МВт), "Д.Трейдинг" (23 МВт), "Де Трейдинг" (10 МВт), "Энергопоставщик" (37 МВт) и "ЭРУ Трейдинг" (3 МВт) – выкупили на весь февраль доступ на 78 МВт (из 80 МВт доступной способности) к сечению "Украина-Молдова", а ООО "Д.Трейдинг" и "Пик Укрресурс" разделили доступ к сечению Украина-Польша, выкупив по 105 МВт каждый (выкуплена вся способность).

Помимо этого, ООО "Д.Трейдинг" и "Пик Укрресурс" закрепили за собой на весь месяц доступ к сечению "Украина-Румыния" – по 120 МВт, еще 40 МВт в этом направлении выкупило ООО "Джен-Ай Киев" и по 10 МВт – ООО "ЭРУ Трейдинг" и "Ле Трейдинг Украина". Таким образом, выкуплена вся доступная пропускная способность.

Поставлять электроэнергию в обратном направлении намерены ООО "ЭРУ Трейдинг" (55 МВт), "Джен-Ай Киев" (50 МВт) и "АКСПО Украина" (5 МВт). Это соответствует размеру всей доступной способности.

Импорт-экспорт электроэнергии также предполагается между Украиной и Словакией.

Так, весь доступ к сечению для экспорта в 600 МВт на полный месяц приобрели ООО "Пик Укрресурс" – 262 МВт, ООО "Д.Трейдинг" – 255 МВт, по 20 МВт выкупили ООО "Некст Ойл Трейд" и "Электропартнерс", по 10 МВт – ООО "АКСПО Украина" и "ЭТГ", еще 15 и 5 МВт соотвественно приобрели ООО "Де Трейдинг" и "Полэнергия Энерджи Украина".

Доступ к сечению "Словакия-Украина" мощностью 600 МВт выкупили сразу 14 компаний. Больше всего – ООО "Пик Укрресурс" (143 МВт) и "Д.Трейдинг" (135 МВт). Еще 70 МВт выкуплены ООО "Джен-Ай Киев", 50 МВт – "Электропартнерс", 55 МВт – "Смарт Трейд Энерджи", по 30 МВт – "Ле Трейдинг" и "ТАС Энергия страны", 21 МВт – "Де Трейдинг", 20 МВт – "Некст ойл Трейд", 16 МВт – "Унимот Энерджи", 15 МВт – "ЭТГ", 10 МВт – "НЭК" и 5 МВт – "АКСПО Украина".

Помимо этого, трейдерами на весь февраль была выкуплена вся доступная пропускная способность сечений "Украина-Венгрия" (255 МВт) и "Венгрия-Украина" (290 МВт).

Согласно результатам аукциона, экспортное направление выкупили ООО "Д. Трейдинг" – 102 МВт, "Пик Укрресурс" – 94 МВт, "Де Трейдинг" – 39 МВт и "Джен-Ай Киев" – 20 МВт.

Импорт намерены осуществлять ООО "Джен-Ай Киев" (130 МВт), "Де Трейдинг" (73 МВт), "ТАС Энергия страны" (60 МВт), "ЭРУ Трейдинг" – 12 МВт, "ЭТГ" – 10 МВт, "АКСПО Украина" – 5 МВт.

По данным НЭК с начала года по состоянию на 25 января 2021 года в ОЭС Украины осуществлялся импорт из Беларуси, в результате чего было импортировано около 100 млн кВт-ч электроэнергии, большая часть из которых – 58 млн кВт-ч – с 18 по 25 января. По результатам суточных аукционов, доступ к сечению в январе выкупили ООО "Де Трейдинг", "Днипросталь-Энерго" и "ЭРУ Трейдинг".

Как сообщалось, компания "Де Трейдинг" относится к "Донбассэнерго", "ЭРУ Трейдинг" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Пери, ООО "ОНК-Груп" зарегистрировано в Одессе, конечным бенефициарным собственником указан Виктор Милевский, "Ле Трейдинг" является "дочкой" словацкой LE Trading A.S., ООО "ТАС Энергия страны" относится к Сергею Тигипко, ООО "Джен АЙ Киев" – дочерняя компания словенской GEN-I Group, "Д. Трейдинг" принадлежит ДТЭК Рината Ахметова.