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Нацбанк обязал проверять полномочия предоставителей документов на списание средств

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Нацбанк обязал проверять полномочия предоставителей документов на списание средств

Национальный банк Украины установил требование для банков о необходимости проверять полномочия лица, которое самостоятельно доставило в банк расчетные документы на принудительное списание или взыскания средств со счетов клиентов, документов на арест или снятие ареста с денежных средств.

Как сообщает пресс-служба НБУ, такое решение позволит избежать случаев принятия банком указанных расчетных документов от лиц, которые не имеют полномочий на такие действия.

Порядок установления полномочий каждый банк будет самостоятельно определять в своих внутренних документах.

Соответствующее требование содержит постановление правления Национального банка Украины от 28 января 2021 года № 0 "О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте", которое вступает в силу с 30 января 2021 года.

Доставлять в банки документы на принудительное списание или взыскания средств со счетов клиентов, а также на арест или снятие ареста с денежных средств на счетах клиентов имеют полномочия государственные и частные исполнители, представители или поверенные частного исполнителя, следователи, представители суда и тому подобное.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  НБУ


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