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ДТЭК Ахметова начнет зарабатывать на обогащении угля возвращенных государству шахт

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ДТЭК Ахметова начнет зарабатывать на обогащении угля возвращенных государству шахт

Госпредприятие "Добропольеуголь-добыча" 26 января подписало договор с ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" на обогащение угля шахты "Добропольская" стоимостью 201,4 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Заказчик провел закупку по переговорной процедурой, поскольку шахта и обогатительная фабрика имеют общий технологический комплекс, а потому конкуренция невозможна по техническим причинам.

"Все технологическое оборудование и оборудование обследованного угольного комплекса шахты "Добропольская", начиная с приемных бункеров для угля, принадлежит ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ". Шахте принадлежит только приемный желоб перед приемными бункерами в надшахтном здании ствола №1", – указано в заключении Днепровского государственного института проектирования шахт "Днепрогипрошахт".

Полтора миллиона тонн рядового угля "ДТЭК Добропольская ЦОФ" должна до конца года переработать в угольный концентрат зольностью 23-28% и влажностью не более 12% за 129,5 грн за тонну.

Как отмечает издание, эта цена ниже на 11% расценок ПАО "Львовская угольная компания" окружения Натальи Королевской на тендере по углеобогащения ГП "Львовуголь" в октябре. В то же время цена компании выше предложений фабрик "Россия" и "Украина" Виталия Кропачева в 2020 году.

Миноритарным акционером ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" является ООО "ПК "Обогатитель" и группы Андрея Орлова. Эта компания также предоставляет услуги обогащения угля, и оценивает их в 114 гривен за тонну, что на 12% дешевле цены "ДТЭК Добропольская ЦОФ".

Конечным бенефициаром "ДТЭК Добропольская ЦОФ" является Ринат Ахметов – ООО "ДТЭК Энерго" владеет 60,06% акций компании. Еще по 9,5% акций имеют государственный холдинг "Донбассуглеобогащение", ООО "Энергострой", а также ООО "Озон-3000" и ООО "ПК "Обогатитель".

В начале 2007 года владельцем 40,43% акций компании стал ООО "Метинвест Холдинг" Ахметова, а уже через год контрольным пакетом акций в размере 60,6% владело ООО "ДТЭК Энерго".

Как сообщалось, в начале октября Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.  ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля". 

При этом государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатит 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" Ахметова в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании "Добропольеуголь". 

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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Топ коментарі
+12
Ціль одна- грабувати , грабувати , грабувати. Дежавні посадовці знову показали свою дурість, як можна було не перевірити, що саме за державні кошти Ви повертаєте. Якщо це був один комплекс ,то як Ахметову вдалося його поділити? Із шулерами треба боротися підготовленими, або добре знати свого противника. Знайдіть документи держмайна, що віддавалося в оренду по списку , якщо все в комплексі , а Ахметов платив лише за шахту то виставте за весь період неуплату налогів за інші споруди, а якщо все разом - то він займався підробкою документів для розділу комплекса.
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30.01.2021 11:23
+8
Допоки не буде знищений олігархат разом з російською агентурою і крупційними суддами ,нічого доброго не буде ,саме вони керують Україною і грабують її ,саме вони привели цього недо президента.
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30.01.2021 19:21
+6
Они все очень много и плодотворно сотрудничали с олигархами. А Шмаркля еще только учится....разминается.
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30.01.2021 19:05
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Ціль одна- грабувати , грабувати , грабувати. Дежавні посадовці знову показали свою дурість, як можна було не перевірити, що саме за державні кошти Ви повертаєте. Якщо це був один комплекс ,то як Ахметову вдалося його поділити? Із шулерами треба боротися підготовленими, або добре знати свого противника. Знайдіть документи держмайна, що віддавалося в оренду по списку , якщо все в комплексі , а Ахметов платив лише за шахту то виставте за весь період неуплату налогів за інші споруди, а якщо все разом - то він займався підробкою документів для розділу комплекса.
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30.01.2021 11:23 Відповісти
По морде видно что зелёная энергетика процветает)
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30.01.2021 17:06 Відповісти
Тарас Березовец23 часа назад

❗️ Владимир Зеленский стал самым любимым президентом украинских олигархов. Ни один его предшественник не сделал так много для них как нынешний президент.
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30.01.2021 17:17 Відповісти
Они все очень много и плодотворно сотрудничали с олигархами. А Шмаркля еще только учится....разминается.
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30.01.2021 19:05 Відповісти
Йому не потрібно навчатися. Він проФФесор в роботі на олігархів. Починаючи з КВК і дотепер.
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30.01.2021 19:38 Відповісти
его еще учат и очко ему разминают
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31.01.2021 18:43 Відповісти
Как они задолбали на наё..вать!! Хитрожопая ....
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30.01.2021 17:29 Відповісти
Нахрен Ахметку з його вуглем та поновленням субсидування вугільних шахт!
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30.01.2021 17:38 Відповісти
Допоки не буде знищений олігархат разом з російською агентурою і крупційними суддами ,нічого доброго не буде ,саме вони керують Україною і грабують її ,саме вони привели цього недо президента.
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30.01.2021 19:21 Відповісти
Наступний президент, - теж буде їхній!
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31.01.2021 09:50 Відповісти
Просто скинул убытки и риски на государство,а деньги будет зарабатывать на марже переработки. Урод
Когда этого монстра ( ДЭТК)уже разделят?
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31.01.2021 06:25 Відповісти
ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила отказаться от шахт "Добропольеугля". Поматросил и лохам обратно вернул, как было с киевской ТЭЦ. Пускай теперь налогоплательщики содержат нерентабельную шахту.
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31.01.2021 12:45 Відповісти
Ворюга ты наш улыбчивый!
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31.01.2021 13:32 Відповісти
молодец Зеленский, очень хорошо обслуживает всех Олигархов.. конец эпохи бедности действительно для олигархов закончился..!!
А разве говорил вам зеленский что конец эпохи бедности то для олигархов, а не народа? ))
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31.01.2021 18:42 Відповісти
Интересно!! А из этих 400млн гривен отката государством , в карманы Ахметова, сколько денег очутится на офшорных счетах у Зеленского!! Что сильно продозрительная эта сделка, а деньжища то огромные!!
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31.01.2021 18:43 Відповісти
АХМЕТЯКУ НА ГІЛЛЯКУ ДТЭК Ахметова начнет зарабатывать на обогащении угля возвращенных государству шахт - Цензор.НЕТ 1050
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31.01.2021 20:53 Відповісти
 
 