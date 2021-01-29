Рада повысит штрафы за повреждение зеленых насаждений в 10 раз

Верховная Рада намерена увеличить размер штрафов за уничтожение или повреждение зеленых насаждений в населенных пунктах и за их пределами.

За соответствующий законопроект № 3805 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за нарушение порядка удаления зеленых насаждений" в первом чтении проголосовал 281 народный депутат, передает Интерфакс-Украина.

Авторы законопроекта, в частности, предлагают за уничтожение или повреждение зеленых насаждений на объектах благоустройства в сфере зеленого хозяйства населенных пунктов увеличить штрафы для граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время штраф составляет от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан), а для должностных лиц или физических лиц-предпринимателей – от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (сегодня для них штраф составляет от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Законопроект также предлагает ввести новую статью в Уголовный кодекс Украины "Уничтожение или повреждение зеленых насаждений в пределах населенных пунктов". Согласно этой статье, умышленное уничтожение зеленых насаждений в населенных пунктах, которое нанесло существенный вред, карается штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или же лишением свободы на такой же срок.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группы лиц наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на такой же срок.

Подобные действия, которые привели к тяжелым последствиям (последствия, которые в 60 и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан), наказываются лишением свободы от 5 до 7 лет.