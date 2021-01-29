Зеленский поручил легализировать работу частных домов престарелых

Президент Владимир Зеленский подписал указ №30/2021 "О некоторых мерах по обеспечению права граждан на качественные и безопасные социальные услуги".

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ направлен на стимулирование развития рынка социальных услуг и внедрение действенного механизма государственного контроля за соблюдением стандартов в этой сфере.

Согласно документу, Кабмину поручено предпринять меры по проверке соблюдения в учреждениях, предоставляющих социальные услуги, правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в том числе в отношении доступности для маломобильных групп населения.

Также, Кабмину поручено провести работу по выявлению субъектов, фактически предоставляющих социальные услуги по уходу, пребыванию/проживанию лицам, которые принадлежат к уязвимым группам населения, и приведению деятельности таких субъектов в соответствие с требованиями законодательства.

В частности, правительство должно обеспечить фактическое создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг.

Также Кабмин должен в трехмесячный срок подготовить и внести в Верховную Раду законопроекты для совершенствования системы социальных услуг с учетом внедрения перехода к финансированию соцуслуг по принципу "деньги ходят за получателем", обеспечения софинансирования таких услуг из государственного и местного бюджетов.

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Как сообщалось, ранее Минсоцполитики поручило Национальной социальной сервисной службе с участием областных администраций в течении месяце выявить и внести в госреестр данные о частных домах престарелых, а также заведениях для лиц с инвалидностью и наркозависимых.

Напомним, пожар в частном доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти.

Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

Суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога четырех подозреваемых по делу.