Против владельцев частных домов престарелых в Киеве завели 9 уголовных дел

В процессе проверок частных "пансионатов" для пожилых людей в Киеве возбуждены уголовные дела в отношении девяти таких заведений.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"После трагедии в Харькове, дали поручение проверить, работают ли в Киеве подобные частные заведения для пожилых людей. Межведомственные рабочие группы, в которые вошли представители полиции, ГСЧС и Департамента социальной политики КГГА, сегодня обнаружили в столице 33 частных так называемых "пансионата для пожилых людей" и реабилитационных центра. Относительно 9 из них уже открыли уголовные производства", – сказал Кличко, отметив, что проверки таких заведений продолжаются.

Он добавил, что сегодня власть фактически не может влиять на деятельность таких частных учреждений, поскольку законодательно этот вопрос не урегулирован.

Как сообщалось, ранее Минсоцполитики поручило Национальной социальной сервисной службе с участием областных администраций в течении месяце выявить и внести в госреестр данные о частных домах престарелых, а также заведениях для лиц с инвалидностью и наркозависимых.

Напомним, пожар в частном доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти.

Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

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