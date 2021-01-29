ВАКС арестовал 6 миллионов бывшего депутата Дубневича по делу "Укрзализныци"
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29 января по ходатайству детективов НАБУ, согласованном прокурором САП, Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата девятого созыва на общую сумму около 6 млн грн (в эквиваленте), подозреваемого в завладении более 93 млн грн средств "Укрзализныци", то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В сообщении пресс-службы САП не указан фамилия депутата, однако из обстоятельств дела следует, что речь идет о Ярославе Дубневиче.
"Так, по решению суда арестованы более $100 тыс. и более 100 тыс. евро, которые были изъяты у народного депутата во время обысков. Указанные средства арестованы на срок судебного следствия и рассмотрения дела в суде", - сказано в сообщении.
В антикоррупционной прокуратуре напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления.
Несмотря на то, что ПАО "Днепропетровский стрелочный завод" является единственным производителем стрелочной продукции на территории Украины, победителями торгов стали две компании-посредницы. Бенефициарным владельцем одной из этих компаний оказался народный депутат.
Кроме того, следствием установлено, что депутат лично лоббировал выделение денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у именно этих предприятий. В результате реализации такой преступной схемы, согласно результатам экспертиз, предприятие в течение 2015-2017 годов переплатило за поставки товаров более 93 млн грн.
В течение января-февраля 2019 года было сообщено о подозрении восьми лицам, а именно - председателю правления, генеральному директору производителя стрелочной продукции; первому заместителю генерального директора производителя стрелочной продукции; директору фиктивной компании-победителя торгов; директору компании-посредника, трем сотрудникам и бывшему заместителю руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци".
В октябре 2019 года, после предоставления Верховной Радой согласия, было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения народному депутату, задействованному в схеме.
Как сообщалось, сейчас досудебное расследование по делу завершено, идет ознакомление с материалами дела. После чего обвинительный акт будет направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.
НАБУ и СБУ по меньшей мере с 2016 года под процессуальным контролем САП и Генпрокуратуры расследуют ряд уголовных производств, в которых фигурируют компании братьев Дубневичей. В частности, о злоупотреблениях на "Укрзализныце" и хищении газа более чем на 1,4 млрд грн.
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