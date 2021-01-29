Запуск "Доступной ипотеки" приведет к росту ипотечного портфеля на 30% в год, – Рожкова

Запуск программы "Доступная ипотека" приведет к ежегодному росту ипотечного портфеля на 30%, таким образом расходы бюджета на нее за пять лет могут превысить 5 млрд грн.

Об этом сообщила первый заместительница главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает Интерфакс-Украина.

"Теоретически, если программа будет работать пять лет и каждый месяц будут выдавать по 400 млн грн (среднемесячные объемы выдачи в 2020 году, по нашим расчетам, составили 300 млн грн), а ежегодный рост ипотечного портфеля составит 30%, то за пять лет (по текущему уровню ставок) бюджет потратит на компенсацию свыше 5 млрд грн", - написала Рожкова.

Рожкова напомнила, что бюджет на 2021 год предусматривает расходы в 2 млрд грн на программу "Доступные кредиты 5-7-9%".

В свою очередь, замминистра финансов Юрий Драганчук в своей колонке для "Сегодня" пояснил, что новый механизм ипотеки будет реализовываться через Фонд развития предпринимательства.

"Технически это несложно. Достаточно было внести изменения в правительственные постановления, согласно которым Фонд на протяжении года уже финансирует "Доступные кредиты 5-7-9%" для поддержки малого и среднего бизнеса, а также во внутренние документы Фонда", - пояснил Драганчук.

Таким образом, для старта "Доступной ипотеки" не нужны дополнительные расходы госбюджета на первом этапе, помимо уже предусмотренных 2 млрд грн на работу указанного Фонда, добавил замминистра.

Как напомнил Драганчук, программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2 млн грн, максимальный срок - 20 лет, а минимальный первый взнос - 15% стоимости. Нормативная площадь - 50 кв. м общей площади жилья на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. м на каждого следующего члена семьи. Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности, индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года.