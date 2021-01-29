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Рада продлила полномочия налоговой милиции

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Рада продлила полномочия налоговой милиции

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс Украины, отложив срок прекращения полномочий налоговой милиции до запуска Бюро экономической безопасности.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4090 за основу проголосовали 258 народных депутатов, его принятие в целом как закона поддержали 259 нардепов.

Согласно пояснительной записке к документу, необходимость его принятия обусловлена ​​необходимостью урегулирования вопроса деятельности органов налоговой милиции в период вступления в силу закона "О Бюро экономической безопасности Украины".

В частности, согласно внесенным в 2017 году поправкам в Налоговый кодекс, на следующий день после вступления в силу закона о Бюро экономической безопасности органы налоговой милиции перестают существовать, поскольку из Налогового кодекса исключается соответствующий раздел.

Однако, как указывают авторы законопроекта, к этому времени Бюро экономической безопасности Украины и его территориальные подразделения еще не будут созданы.

Соответственно, законом "с целью обеспечения выполнения конституционного принципа непрерывности и стабильности функционирования центральных органов исполнительной власти", предложено продлить полномочия органов налоговой милиции на период до создания Бюро экономической безопасности Украины и его территориальных подразделений, но не дольше, чем шесть месяцев с даты вступления в силу закона о Бюро.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины".

Законом предусматривается создание Бюро экономической безопасности в качестве центрального органа исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Кроме того, законом предусмотрены изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности", согласно которым спецподразделения Службы безопасности Украины лишаются функций расследования преступлений, связанных с борьбой с коррупцией и организованной преступностью.

Автор: Михайло Орлюк
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Работал я в этой 'конторе '. И даже дослужился до капитана. Инструмент для прессинга, не более. Когда я завел ОРД по Киевскому метрополитену (вводили в оборот левые пластиковые жетоны) мне дали по ушам, а дело хоть и возбудили, но по факту, а не в отношении.
Разогнать бы этих дармоедов
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30.01.2021 11:51 Відповісти
Одни принимают закон- ликвидировать,другие -продлить. Налоговая"полиция"( вымогатели в законе) продолжает системно'работать". Система гниёт но продолжает то же самое.
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31.01.2021 06:22 Відповісти
Для людей, які далекі від роботи правоохоронних органів дуже дивними виглядають процеси так званого "реформування", які відбуваються серед контролюючих та правоохоронних інституцій. Але насправді все є зовсім простішим, аморальним, деградованої державної машини, яка нічого спільного з реформами не має, а є боротьбою кланових інтересів за вплив на ці ж контролюючі органи. Коли неможливо побороти мафію-треба її очолити. Цю давню фразу цілком і заслужено можна застосувати до українського державотворення у царині права, її силових структур. Спочатку знищили (ліквідували УБОЗ), бо вони щось "кришували", потім зліквідували УДСБЕЗ (підрозділи по боротьбі з економічними злочинами), бо "дуже вже багато" видавалось контролюючих над бізнесом структур. На початку 90-х з ДСБЕЗ (міліції) виокремили підрозділи і створили податкову міліцію (для контролю сплати податків), а фактично створили службу , яка легалізували темні чорні схеми, яка породила конвертаційні центри, відкати на ПДВ (штучно створені податкові зобов"язання для держави) і отримання значних коштів з повітря. БЕЗ ліквідовували у кілька етапів, вивівши спочатку з обласних управлінь, створивши так звані міжобласні (регіональні структури), а згодом повністю ліквідували. Всі "спеціалісти" з кришувань бізнесових інтересів, схем зуміли зайняти посади у інших контролюючих органах (поліційній внутрішній безпеці), менші рангом отримали посади навіть у кримінальній поліції, витіснивши справжніх оперів (бо ті не мали коштів щоб протистояти тим "фахівцям"). Все робилось щоб ніхто не добрався до економічного злочинного підгрунтя, злочинного бізнесу, до нових і старих імперій, щоб знищити усі економічні кримінальні бази даних, а їх в УБОЗі і БЕЗі було аж надто забагато компри на вчорашніх та сьогоднішніх політиків, злочинних бізнесових авторитетів (правильна назва мафіозі чи злочинний спрут) це симбіоз ОЗУ (організованих злочинних угрупувань чи навіть цілих злочинних організацій), на верхівці яких правлять кілька "хрещених" злодіїв-олігархів, з найвищими державними структурами. Але навіть вони зрозуміли, що потрібні структури, які б врегульовували на нижчому рівні бізнесові конкуренції, не допускали нікого до вибудуваних ними злочинних імперій. На тих позиціях вони створили НАБУ, яке час від часу стало давати збої і тріщини у різних проявах, ще до останнього тримали так звану податкову міліцію (бо була вона досить "ефективною" там на верхах у конвертації та інших схемах), тепер вирішили створити економічну безпеку для володінь олігархів (якщо хтось подумав, що в інтересах суспільства чи того ж народу, то дуже вже помилився).
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31.01.2021 13:15 Відповісти
все авакову не йметься все под себя гребет
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31.01.2021 14:04 Відповісти
Чесно кажучи,цю структуру вже давно було б .....розігнати в три шиї,бо користі від неї ніякої АБСОЛЮТНО. Доповню лише,її вже і ні чутно не було і не видно. Думається,що просто "відкатний фонд" для чиновників-фіскалів.
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01.02.2021 05:03 Відповісти
 
 