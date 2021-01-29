Рада запретила экстренную регистрацию российских вакцин (обновлено)

Верховная Рада внесла изменения в закон "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств, клинические испытания которых полностью не завершены, под обязательство для экстренного медицинского применения.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4613 во втором чтении проголосовали 280 народных депутатов.

Кроме того, 282 депутата поддержали предложение поручить спикеру Дмитрию Разумкову неотложно подписать закон.

Закон призван разрешить ускоренную регистрацию лекарственных средств с целью экстренного медицинского применения, в частности вакцин для предотвращения COVID-19.

Согласно пояснительной записке, законом предоставляется возможность государственной регистрации лекарственных средств, клинические испытания которых не завершены, под обязательство заявителя завершить программу клинических испытаний в течение определенного периода.

В частности, предложено разрешить такую процедуру для лекарственных средств, если их клинические исследования проводились с разрешения и/или под надзором компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или Европейского Союза. Кроме того, упрощенная регистрация возможна, если вакцина или другой медицинский иммунобиологический препарат переквалифицирован Всемирной организацией здравоохранения.

При этом ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, которая запрещает регистрацию для экстренного применения лекарственных средств, которые были разработаны в государстве, признанном государством-агрессором.

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Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.