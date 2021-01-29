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Рада направила 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льготных тарифов на электроэнергию

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Рада направила 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льготных тарифов на электроэнергию

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в приложение №3 закона "О Государственном бюджете на 2021 год" относительно компенсации в связи с повышением тарифов на электрическую энергию".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4672 за основу проголосовали 311 народных депутатов, его принятие в целом как закона поддержали 310 нардепов.

Кроме того, 310 депутатов поддержали предложение поручил спикеру Дмитрию Разумкову неотложно подписать закон.

Необходимость принятия проекта в пояснительной записке объясняется тем, что с 1 января 2021 года установлен единый тариф на электроэнергию i отменены льготные тарифы, действовавшие для отдельных категорий потребителей.

"Таким образом, для потребителей, использующих электроэнергию для отопления, а также детских домов cемейного типа, многодетных и приемных семей значительно возрастут платежи за электроэнергию", – отмечается в документе.

Законом предложено ввести новую бюджетную программу для выплаты компенсаций в связи с повышением тарифов на электрическую энергию для населения, которое использует электроэнергию для отопления, а также для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа.

На финансирование этой бюджетной программы направлено 1,4 млрд грн за счет уменьшения на эту же сумму расходов, предусмотренных на выплату льгот и жилищных субсидий, на которую в госбюджете предусмотрено 36,6 млрд грн.

Согласно законопроекту, Кабинет министров должен в недельный срок после публикации закона определить порядок предоставления таких компенсаций.

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Как сообщалось, 27 января Кабинет министров уже принял постановление о компенсациях повышения тарифа на электроэнергию для населения, которое использует электроотопление, в первом квартале 2021 года. На эти цели планируется направить 1,4 млрд грн за счет средств, предусмотренных в госбюджете на преодоление последствий пандемии коронавируса, но это решение еще должна утвердить Верховная Рада.

Напомним, ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Таких хитрожопих, аморальних і шкодливих тварин під куполом ЗРАДИ ще не було. Були до цього порошенківські виродки, які прийняли закон, який чомусь називають пенсійною реформою і закони про комуналку, які зробили українців безправними холопами олігархів-монополістів, але таких кончених дегенератів, яких доречі повністю влаштовує спадок Порошенка, ще не було... Кожен день перебування їх при владі стрімко наближає знищення України і українців.
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29.01.2021 13:09
+5
Олигархи нагрелись баблом, кто это компенсирует государству???
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29.01.2021 13:24
+3
В Украине нету рынка и олигархи сделали монополии и люди не могут нигде больше получить услуги ибо олигархи незаконно захватили имущество Украины - государственные предприятия и они захватив все сделали себе монополии и потому что нельзя больше где взять услуги - они завышают необоснованно цены до небес. И людям устроили геноцид! Все гос предприятия нужно обратно забрать в гос власть. Олигархи незаконно взяли под управление предприятия. Народ должен восстать и не успокаиваться, пока олигархов не поубивают и предприятия обратно в гос власть не заберут!
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29.01.2021 13:29
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Таких хитрожопих, аморальних і шкодливих тварин під куполом ЗРАДИ ще не було. Були до цього порошенківські виродки, які прийняли закон, який чомусь називають пенсійною реформою і закони про комуналку, які зробили українців безправними холопами олігархів-монополістів, але таких кончених дегенератів, яких доречі повністю влаштовує спадок Порошенка, ще не було... Кожен день перебування їх при владі стрімко наближає знищення України і українців.
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29.01.2021 13:09 Відповісти
Олигархи нагрелись баблом, кто это компенсирует государству???
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29.01.2021 13:24 Відповісти
только национвлмзация и реприватизация нас спасет почему народное достояние должно работать на кучку проходимцев
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29.01.2021 18:14 Відповісти
В Украине нету рынка и олигархи сделали монополии и люди не могут нигде больше получить услуги ибо олигархи незаконно захватили имущество Украины - государственные предприятия и они захватив все сделали себе монополии и потому что нельзя больше где взять услуги - они завышают необоснованно цены до небес. И людям устроили геноцид! Все гос предприятия нужно обратно забрать в гос власть. Олигархи незаконно взяли под управление предприятия. Народ должен восстать и не успокаиваться, пока олигархов не поубивают и предприятия обратно в гос власть не заберут!
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29.01.2021 13:29 Відповісти
Маячня.
В країні немає правил гри на ринку! Правила та закони працюють тільки в одну сторону!

Повернення в державну власність... , це корупційні можливості. Встановити жорсткі правила в усіх секторах ринку, теж не в інтересах держави( немає поки що держави( і не зрозуміло, чи буде вона(
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29.01.2021 14:16 Відповісти
ЗЕлОхи, компенсації, це тимчасово, а тарифи НАЗАВЖДИ)

НАЗАВЖДИ, до слідуючого підвищення)
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29.01.2021 14:11 Відповісти
Вихід один - треба виживати з України олігархів як клас.Інакше вони доведуть до злиднів, а то і до загибелі всіх нас. Так звані "слуги народу" - це всього лиш їх прислужники на чолі з президентом-клоуном.
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29.01.2021 15:15 Відповісти
КУДА отправила?!
КОМУ компенсируют?!
Обычный народ оббирают, так еще и из Бюджета 1.5 миллиарда ПИ39ЯТ!
На одной афере - двойной "зароботок".
Настоящие НЕЛОХИ...
Рада направила 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льготных тарифов на электроэнергию - Цензор.НЕТ 3210
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29.01.2021 16:37 Відповісти
пусть лучше напишут сколько милиардов направили на видосики зеленому
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29.01.2021 18:12 Відповісти
зачем нам этот зеленый со своими видосиками
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29.01.2021 18:13 Відповісти
только реприватизация или национализация сможет опять сделать нашу страну вновь процветаюшей почему народные заводы работают на кучку проходимцев а не на государство
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29.01.2021 18:17 Відповісти
Рада направила 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льготных тарифов на электроэнергию себе в карман
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29.01.2021 20:09 Відповісти
Вот в былые времена были кулаки, так их как говорится - раскулачивали, отбирали всё, вот так поступить и с олигархами.
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29.01.2021 20:34 Відповісти
почему у нас всё население не использует государственную электроэнергию для отопления(и не только, а и на чайничек подогреть), которую мы экспортируем, а топим ахметовским угольком??
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30.01.2021 15:12 Відповісти
А чем єто помогло пенсионерам ? Єто по новому разпил денег.
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30.01.2021 22:20 Відповісти
 
 