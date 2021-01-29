Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Крупные сети АЗС с 28 по 29 января подняли цены на бензины и дизельное топливо на 30-50 копеек за литр. В итоге средняя цена по стране бензина А-92 29 января выросла до 24,91 грн/л, А-95 подорожал до 25,94 грн/л, дизтопливо – до 25,34 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, все виды топлива в сети ОККО подорожали на 50 копеек: А-92 – до 28,49 грн/л, А-95 – до 29,49 грн/л, дизтопливо – до 28,49 грн/л.

На станциях SOCAR только бензины подорожали на 50 копеек: А-92 – до 28,98 грн/л, А-95 – до 29,98 грн/л. При этом стоимость дизтоплива осталась на прежнем уровне – 28,48 грн/л.

Топливо в сети AMIC подорожало в на 33-48 коп.: А-92 – до 26,34 грн/л, А-95 – до 27,34 грн/л, дизтопливо – до 26,48 грн/л.

Сети "Авантаж 7" и ZOG подняли стоимость бензинов на 50 коп./л. При этом дизтопливо на станциях ZOG выросло в цене на 1,2 грн – до 23,99 грн/л.

Кроме того, на 20-30 копеек за литр также подняла цены сеть UPG. На заправках "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Mango", "Укргаздобыча" и "Нефтек" цены на топливо выросли на 10-60 коп./л.



Как сообщалось, 27 января после трехмесячной ценовой паузы крупнейшая сеть АЗС группы "Приват" повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л. Вслед за "Приватом" на 50 коп./л топливо подорожало на станциях WOG.



