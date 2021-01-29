"Нафтогаз" объявил закупку газа на 80 миллионов евро за средства ЕБРР

НАК "Нафтогаз Украины" объявила закупку газа для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским Союзом.

"Для этого проекта "Нафтогаз" планирует использовать 80,4 млн евро, привлеченные от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках размещения еврооблигаций компанией в 2019 году", – сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании уточнили, что контракты, которые будут финансироваться за счет кредитных средств ЕБРР, регулируются политикой и правилами закупок банка и будут открыты для фирм из любой страны.

В июле 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" разместил пятилетние евробонды на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние евробонды на $335 млн под 7,375%. В компании отмечали, что якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США.

Как сообщалось, на заседании 18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для нужд населения на февраль-март на уровне 6,99 грн за кубометр.

В случае отказа частных сбытовых компаний продавать газ по граничной цене 6,99 грн за кубометр, поставлять газ всем бытовым потребителям (населению) страны будет "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" (ППН).

Напомним, минимальная цена газа для населения в январе выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.