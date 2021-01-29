IKEA назвала дату начала работы первого магазина в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля откроет первый магазин городского формата в Украине в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Blockbuster Mall в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе компании, в связи с карантином в магазине будут действовать строгие меры безопасности, передает Интерфакс-Украина.

В частности, покупатели должны будут пройти температурный скрининг, обязательно носить маску и соблюдать социальную дистанцию. В помещении магазина смогут находиться не более 500 человек одновременно.

"Магазин городского формата в Киеве станет первым магазином IKEA в городском формате в регионе южно-восточной Европы (Украины, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения). Такой формат является частью новой стратегии компании, цель которой – стать ближе к людям в центре городов", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее компания заявляла о планах открыть первый магазин в городском формате в ТРЦ Blockbuster Mall до конца 2020 года, однако в связи с эпидемической ситуацией сроки открытия магазина были в очередной раз перенесены.

Официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевском ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry состоялся в мае 2020 года. В декабре-2020 открылся третий пункт выдачи в ТРЦ Lavina Mall.

Напомним, в сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

Летом 2019 года IKEA объявила о запуске официального веб-сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата в Киеве (около 100 работников). Открытие магазина было запланировано на конец 2019 года, однако в конце года заявила, что решила сначала запустить электронную коммерцию (весна 2020 года), а после этого - физический магазин.

Развитием сети в Украине занимается "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.