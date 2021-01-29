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Украина меньше чем за месяц исчерпала квоты на беспошлинный экспорт меда и соков в ЕС

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

Украина меньше чем за месяц исчерпала квоты на беспошлинный экспорт меда и соков в ЕС

По состоянию на 25 января Украина уже исчерпала выделенные на 2021 квоты на беспошлинные поставки меда, виноградного и яблочного соков в страны Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба объединения "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

По данным объединения, также полностью использована квартальная квота (январь-март) на поставку яиц, яичных продуктов и мяса птицы, разделенного на части.

Кроме того, украинские экспортеры использовали 74% годовой квоты на кукурузу, 43% – на сахар, 24% – на крупы и муку, 18% – на обработанные томаты, 9% – на крахмал, 8% – на пшеницу и 16% квартальной квоты на мясо птицы в тушках.

"По предварительным прогнозам, как и в прошлом году, квоты по этим позициям будут закрыты, причем большинство из них в первом полугодии", – отмечают в УКАБ.

Как сообщалось, по данным УКАБ, в 2020 году Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт в ЕС меда, сахара, круп и муки, обработанного крахмала, обработанных томатов, виноградного и яблочного соков, яиц, кукурузы, мяса птицы, обработанной продукции из зерновых и крахмала.

Кроме того,  в 2020 году были полностью использованы квоты на поставки яиц. В то же время квоту на поставки пшеницы использовали только на 78%, а на экспорт  сливочного масла – только на 6%.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
Яценюк и прочая популистская шваль навешали лапши на уши лошью (чем не скороговорка) про чудеса ассоциации с ЕС, про беспошлинную торговлю, про европейские зарплаты, пенсии и т.д. В итоге - полнейшее нае...лово : экономика в жопе, народ в шоке, казнокрад на казнокраде, а из европейского, только тарифы и цены...
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29.01.2021 11:48
+2
"Хорошие" лимиты ЕС предоставляет для экспортёров...
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29.01.2021 11:01
+2
Правильно!
Только братская Расия тибе паможет!
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29.01.2021 12:17
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"Хорошие" лимиты ЕС предоставляет для экспортёров...
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29.01.2021 11:01 Відповісти
Никаких "лимитов" - это квоты на беспошлинный ввоз! Украина меньше чем за месяц исчерпала квоты на беспошлинный экспорт меда и соков в ЕС - Цензор.НЕТ 2285
А дальше ввози сколько влезет - лишь бы у тебя брали! Конкурируй по цене и качеству! Украина меньше чем за месяц исчерпала квоты на беспошлинный экспорт меда и соков в ЕС - Цензор.НЕТ 9738
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29.01.2021 18:12 Відповісти
А кто ратовал за ''открытый рынок с ес'' и европейскую денежную манну с небес ?наивняк или многоходовочка,. рф не рассматриваем.
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29.01.2021 11:28 Відповісти
Рынок и есть открытый. Просто почитай что такое "беспошлинный" ввоз. Украина меньше чем за месяц исчерпала квоты на беспошлинный экспорт меда и соков в ЕС - Цензор.НЕТ 3908
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29.01.2021 18:13 Відповісти
Яценюк и прочая популистская шваль навешали лапши на уши лошью (чем не скороговорка) про чудеса ассоциации с ЕС, про беспошлинную торговлю, про европейские зарплаты, пенсии и т.д. В итоге - полнейшее нае...лово : экономика в жопе, народ в шоке, казнокрад на казнокраде, а из европейского, только тарифы и цены...
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29.01.2021 11:48 Відповісти
На жаль це правда(
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29.01.2021 11:59 Відповісти
Правильно!
Только братская Расия тибе паможет!
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29.01.2021 12:17 Відповісти
Мне помогать не нужно. Главное, чтобы пустоголовые дятлы не мешали.
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29.01.2021 13:26 Відповісти
Понял!
Яценюк украл твой миллиард долларов, зараза чеченская!
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29.01.2021 16:34 Відповісти
Да, нет, Россия как раз в этом плане конкурент.
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29.01.2021 17:01 Відповісти
Неужели !!??
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29.01.2021 17:12 Відповісти
Но! Безвиз ведь есть?
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29.01.2021 16:59 Відповісти
Схера экономика в жопе? Курс стабильный, при этом пиковые выплаты по кредитам МВФ (теперешний год последний, дальше будет снижение выплат). Про Яценюка не кизди - он очень ювелирно вывел страну из кризиса, несмотря на войну и отрезанное Домбабве Украина меньше чем за месяц исчерпала квоты на беспошлинный экспорт меда и соков в ЕС - Цензор.НЕТ 8519
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29.01.2021 18:15 Відповісти
Ющ-доволен)))
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29.01.2021 12:55 Відповісти
Треба просити більше квот, чи не так?
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29.01.2021 13:58 Відповісти
а Зе і не чухається заради збільшення квот. Воно того певно не розуміє.
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29.01.2021 15:18 Відповісти
Открою секрет, с мукой, каждый год такое. До нового года исчерпывается квота! А потом с пошлиной, нафиг не надо. Поэтому уходит на экспорт в Азию Африку.
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29.01.2021 16:57 Відповісти
Кто это подписывал! Какой ПОЗОР!
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29.01.2021 18:04 Відповісти
 
 