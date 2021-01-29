Украина меньше чем за месяц исчерпала квоты на беспошлинный экспорт меда и соков в ЕС

По состоянию на 25 января Украина уже исчерпала выделенные на 2021 квоты на беспошлинные поставки меда, виноградного и яблочного соков в страны Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба объединения "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

По данным объединения, также полностью использована квартальная квота (январь-март) на поставку яиц, яичных продуктов и мяса птицы, разделенного на части.

Кроме того, украинские экспортеры использовали 74% годовой квоты на кукурузу, 43% – на сахар, 24% – на крупы и муку, 18% – на обработанные томаты, 9% – на крахмал, 8% – на пшеницу и 16% квартальной квоты на мясо птицы в тушках.

"По предварительным прогнозам, как и в прошлом году, квоты по этим позициям будут закрыты, причем большинство из них в первом полугодии", – отмечают в УКАБ.

Как сообщалось, по данным УКАБ, в 2020 году Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт в ЕС меда, сахара, круп и муки, обработанного крахмала, обработанных томатов, виноградного и яблочного соков, яиц, кукурузы, мяса птицы, обработанной продукции из зерновых и крахмала.

Кроме того, в 2020 году были полностью использованы квоты на поставки яиц. В то же время квоту на поставки пшеницы использовали только на 78%, а на экспорт сливочного масла – только на 6%.