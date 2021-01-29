"Правэкс-Банк" увеличил убыток в полтора раза

"Правэкс-Банк" получил по итогам работу в 2020 году убыток в размере 184,2 млн грн, что на 51% больше, чем в 2019 году (121,5 млн грн).

Об этом свидетельствует отчетность банка, передает Finbalance.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала банка на 1 января 2021 года составлял 35,65% (требование НБУ – не менее 10%).

"Правэкс-Банк" основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2020 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (5,74 млрд грн) "Правэкс-Банк" занимал 26 место среди 75 действовавших в стране банков.