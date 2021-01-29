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Минздрав повысил нормы излучения в 10 раз ради вышек мобильной связи

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Минздрав повысил нормы излучения в 10 раз ради вышек мобильной связи

Министерство здравоохранения повысило предельно допустимые нормы электромагнитного излучения для развития мобильной связи и скоростного интернета.

Соответствующий приказ Минздрава зарегистрирован в Минюсте и вступил в силу, сообщает пресс-служба Министерства цифровой информации.

Документом повышен предельно допустимый уровень электромагнитного поля для радиотехнического оборудования, работающего в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и чрезвычайно высоких частот, с 10 до 100 мкВт/см2.

"Повышенные нормы позволят увеличить мощность существующих станций, что в свою очередь улучшит уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие, или увеличит радиус действия базовых станций, то есть расширит покрытие", – отмечают в Минцифры.

Кроме того, ожидается, что повышение норм позволит добавить на существующих локациях новые диапазоны, что повысит качество связи и позволит применять новые технологии.

Минцифры, ссылаясь на собственное исследование, заявляет, что излучение базовых станций является безопасным для здоровья. При этом в министерстве считают, что новые нормы все еще гораздо жестче, чем в большинстве стране Европы или Америки.

"Цель Министерства цифровой трансформации до 2024 года – обеспечить доступ к широкополосному интернету 95% населения. Доступный интернет для нас важен, поскольку благодаря ему Минцифры сможет внедрять цифровую трансформацию Украины, создавать удобные услуги", – подчеркивают в министерстве.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+18
ЗЕбільна сволота робить все для того, шоб винищити українців. Але все це відбувається виключно тому, що стадо баранів, яке проживає поки що на українській землі, їм дозвдляє це робити.
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29.01.2021 11:18
+15
А що скажуть на це вчені-медики? Чи було проведено хоч одне дослідження, що показало б безпеку таких дій?
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29.01.2021 11:34
+15
Заметьте, серьезнейший вопрос, касающийся здоровья миллионов украинской нации принимается как бы между прочим, без обсуждения, без пристального внимания общественности. Как же нами манипулирует власть! Теперь, пользуясь этим постановлением, операторы будут без оглядки на мнение людей ставить свои вышки где хочешь и как хочешь.
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29.01.2021 14:55
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но мы ушли в сторону от темы зависимости мощности и скорости.
Так как ты умудрился их связать?
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31.01.2021 18:45 Відповісти
Что утебя не сходится? Ты же сам сказал широкая полоса это высокие частоты. Мощность высоких частот это дальность/устойчивость связи ввиду затухания. Если по-твоему мощность не влияет, то почему ее не уменьшить или вообще передавать сигнал без мощности.
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01.02.2021 03:48 Відповісти
У меня как раз все сходится.
"Мощность высоких частот это дальность/устойчивость" - дальность, но не устойчивость, а может даже и наоборот больше помех соседям, которые при увеличении мощности создают помехи этой БС.
"то почему ее не уменьшить" - эм, я тебе раза 3 написал, что мощность в городах ПРИКРУЧИАЮТ, т.к., внезапно, при ее увеличении возникает больше помех и абонентская скорость ПАДАЕТ.
Еще раз - ты как то умудрился связать мощность (кстати данный закон не про мощность) и абонентскую скорость ,вот и интересно КАК ты это умудрился сделать?
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01.02.2021 07:54 Відповісти
В частном случае мощность может быть помехами, а в общем это дальность/стабильность. Норматив пишется не для частных случаев. Ширина полосы это тоже мощность. Занятие новых частот 4G LTE увеличивает суммарную мощность.
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03.02.2021 00:14 Відповісти
"В частном случае мощность может быть помехами" - в городах это почти всегда так
"а в общем это дальность/стабильность" - это просто дальность, для стабильности нужна стабильность в двух направлениях, а не только от БС
"Занятие новых частот 4G LTE увеличивает суммарную мощность" - мощность БС, но не излучение антенны.
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03.02.2021 08:41 Відповісти
так все таки как ты увязал данные изменения со скоростью?
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03.02.2021 09:33 Відповісти
Операторы наверняка уже и 5G в тестовом режиме запускают или собираются.
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03.02.2021 00:21 Відповісти
к сожалению 5G у нас даже пока не рассматривают ,т.к. нужны серьезные изменения не только в части БС но и в части коры
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03.02.2021 08:42 Відповісти
Мощность и скорость связаны через SNR в точке приема. Для стационарной инфраструктуры, когда известна спектральная плотность мощности на приеме и сигнал-шум, то можно перейти в модуляции высокого порядка (QAM256, QAM1024 и тд) и получить много более 1 бит/с/Гц. Это классика теории связи.
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17.02.2021 19:55 Відповісти
А теперь натяни эту теорию на "глобус" (увеличение мощности излучения (как тут многие думают) увеличит скорость).
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18.02.2021 07:56 Відповісти
не потрібно нічому дивуватися, сьогоднішні Зе керівники, за бабло, бариги з Мінздрава і не тільки, дадуть дозвіл на функціонування школи бальних танців в реакторному залі четвертого єнергоблока Чорнобильської АЕС.
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30.01.2021 09:24 Відповісти
Заняться больше нечем? Насущнейший вопрос для Министерства Здравоохранения.
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30.01.2021 10:12 Відповісти
этот вопрос действительно назрел еще лет 15 назад.
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30.01.2021 17:22 Відповісти
С єтой страни треба тікати.
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30.01.2021 11:14 Відповісти
бегите, можете на рассию, бо в европах там всяких нормы излучения еще выше.
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30.01.2021 17:21 Відповісти
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