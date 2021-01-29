Минздрав повысил нормы излучения в 10 раз ради вышек мобильной связи
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Министерство здравоохранения повысило предельно допустимые нормы электромагнитного излучения для развития мобильной связи и скоростного интернета.
Соответствующий приказ Минздрава зарегистрирован в Минюсте и вступил в силу, сообщает пресс-служба Министерства цифровой информации.
Документом повышен предельно допустимый уровень электромагнитного поля для радиотехнического оборудования, работающего в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и чрезвычайно высоких частот, с 10 до 100 мкВт/см2.
"Повышенные нормы позволят увеличить мощность существующих станций, что в свою очередь улучшит уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие, или увеличит радиус действия базовых станций, то есть расширит покрытие", – отмечают в Минцифры.
Кроме того, ожидается, что повышение норм позволит добавить на существующих локациях новые диапазоны, что повысит качество связи и позволит применять новые технологии.
Минцифры, ссылаясь на собственное исследование, заявляет, что излучение базовых станций является безопасным для здоровья. При этом в министерстве считают, что новые нормы все еще гораздо жестче, чем в большинстве стране Европы или Америки.
"Цель Министерства цифровой трансформации до 2024 года – обеспечить доступ к широкополосному интернету 95% населения. Доступный интернет для нас важен, поскольку благодаря ему Минцифры сможет внедрять цифровую трансформацию Украины, создавать удобные услуги", – подчеркивают в министерстве.
Будь ласка, зачекайте...
Так как ты умудрился их связать?
"Мощность высоких частот это дальность/устойчивость" - дальность, но не устойчивость, а может даже и наоборот больше помех соседям, которые при увеличении мощности создают помехи этой БС.
"то почему ее не уменьшить" - эм, я тебе раза 3 написал, что мощность в городах ПРИКРУЧИАЮТ, т.к., внезапно, при ее увеличении возникает больше помех и абонентская скорость ПАДАЕТ.
Еще раз - ты как то умудрился связать мощность (кстати данный закон не про мощность) и абонентскую скорость ,вот и интересно КАК ты это умудрился сделать?
"а в общем это дальность/стабильность" - это просто дальность, для стабильности нужна стабильность в двух направлениях, а не только от БС
"Занятие новых частот 4G LTE увеличивает суммарную мощность" - мощность БС, но не излучение антенны.