Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" (обновлено)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 января, которым введены санкции против китайской компании Skyrizon.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №29/2021 от 28 января обнародован на сайте главы государства и вступил в силу.

Как следует из документа, указанным решением СНБО внесены изменения в принятое ранее решение СНБО от 14 декабря 2020 года, которое не было опубликовано.

Согласно опубликованному решению Совет нацбезопасности от 28 января, предыдущее решение СНБО от 14 декабря 2020 года и приложения к нему изложены в новой редакции. Часть документа засекречена. Из опубликованной части следует, что речь идет о введении по предложению СБУ персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц.

Согласно опубликованным днем в пятницу приложениям к решению СНБО, санкции введены в отношении компаний и физлиц, связанных с покупкой ПАО "Мотор Сич".

В частности, в санкционный список внесены две китайские компании – Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd, а также Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).

Санкции в отношении этих компаний введены сроком на три года, они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, а также полный запрет совершения сделок с ценными бумагами.

Кроме того, указанным компания запрещено увеличивать уставный капитал предприятий, в которых им принадлежит свыше 10%.

Также санкции предусматривают аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений, и другие санкции.

Кроме того, санкции введены в отношении гражданина КНР Ван Цзина. К нему сроком на три года применены: блокировка активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины и запрет на совершение сделок с ценными бумагами, отказ в предоставлении и отмене виз.

Кабинету министров вместе с СБУ и Нацбанком поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, предусмотренных этим решением.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря ведомства Алексея Данилова.

Как сообщалось, ранее в январе Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило китайскую компанию Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU), которые угрожают национальной безопасности США, "за ее способность разрабатывать, производить или обслуживать военные объекты, такие как двигатели для военных самолетов.

"Skyrizon – китайская государственная компания – и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Напомним, в конце ноября 2020 года Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.