Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" (обновлено)
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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 января, которым введены санкции против китайской компании Skyrizon.
Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №29/2021 от 28 января обнародован на сайте главы государства и вступил в силу.
Как следует из документа, указанным решением СНБО внесены изменения в принятое ранее решение СНБО от 14 декабря 2020 года, которое не было опубликовано.
Согласно опубликованному решению Совет нацбезопасности от 28 января, предыдущее решение СНБО от 14 декабря 2020 года и приложения к нему изложены в новой редакции. Часть документа засекречена. Из опубликованной части следует, что речь идет о введении по предложению СБУ персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц.
Согласно опубликованным днем в пятницу приложениям к решению СНБО, санкции введены в отношении компаний и физлиц, связанных с покупкой ПАО "Мотор Сич".
В частности, в санкционный список внесены две китайские компании – Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd, а также Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).
Санкции в отношении этих компаний введены сроком на три года, они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, а также полный запрет совершения сделок с ценными бумагами.
Кроме того, указанным компания запрещено увеличивать уставный капитал предприятий, в которых им принадлежит свыше 10%.
Также санкции предусматривают аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений, и другие санкции.
Кроме того, санкции введены в отношении гражданина КНР Ван Цзина. К нему сроком на три года применены: блокировка активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины и запрет на совершение сделок с ценными бумагами, отказ в предоставлении и отмене виз.
Кабинету министров вместе с СБУ и Нацбанком поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, предусмотренных этим решением.
Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.
Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря ведомства Алексея Данилова.
Как сообщалось, ранее в январе Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило китайскую компанию Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU), которые угрожают национальной безопасности США, "за ее способность разрабатывать, производить или обслуживать военные объекты, такие как двигатели для военных самолетов.
"Skyrizon – китайская государственная компания – и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.
Напомним, в конце ноября 2020 года Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".
Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.
Будь ласка, зачекайте...
нужны еще жесткие санкции против Ярославского, и юридической фирмы "Арцингер", которые топят за кетайцев, а по сути, занимаются проведением подрывной деятельности (в форме юридическо-информационно-организационно-диверсионных спецопераций), в интересах иностранного государства и в ущерб национальным интересам Украины..
"я перепутав...я думав що знаходжусь на репетиції 95-го кагалу...."
китайці подивляться фільм про Голобородька і все зрозуміють...
если называть вещи своими именами, то китайцы "сами укусили себя за свой член"!..
а теперь расшифрую: китайцы и Богуслаев в наглую и без предварительного согласования с АнтиМонопольником, решили купить/продать акции стратегического завода + забрать за бесплатно весь массив технологической информации и компетенции в двигателестроении, которая накоплена на "Мотор Сич" за много десятилетий работы.. и стоит такой завод не 150 млн баксов, а примерно от 4 до 5 млрд баксов..
Кетайцы рассчитывали на коррумпированность наших чиновников, тихо протащить этот вопрос через Банковую и формально через Антимонопольник, и таким образом незаконно легализовать свое приобретение, а затем сменить менеджмент завода и за пару лет убить завод..
Но тут вмешался Госдеп и СБУ, и в итоге, "кетайцы сами укусили себя за член", потому что, нужно сначала получать разрешение в Антимонопольнике на концентрацию пакета акций, и только получив разрешение, можно уже заключать сделку купли/продажи акций..
Напомню, такую же схему провернул Дерипаска в Харькове с "ХТЗ" (кацапы купили завод, а затем остановили его, уволили всех людей, и начали демонтаж оборудования.. и тут вмешалась СБУ и директор завода ушел в бега и "около 4х лет прятался в Рашке)..
и знаете, что самое интересно?!.. в этом деле тоже торчат уши Ярославского..
поэтому, наказать кетайцев и Ярославского это святое!
Послушайте еще Эрика Наймана, его главного экономиста, который к тому же с расейским паспортом - какие он идеи продвигает, и все станет ясно
Толи пархатые хотели через китайцев присвоить предприятие,толи указом Зеленского кинули китаез. Авера началась при другом пархатом, аж я 2015г.
почерк один і теж...
ще згадав про бабу Юлю: збанкрутувала газодобувні заводи на Полтавщині і в Карпатах і "запропонувала" ""дешевий" путінський газ....
Маю на увазі - Беню по-тихому того... "нагодувати мацою", так би мовити...
Гениально.
а если не вернет, то кетайцы его грохнут..
Или ты думаешь если купил у вора машину, который украл ее специально по твоему заказу, и тебя на этом поймали - то тебе просто вернут деньги и отпустят гулять?
Какой то ты наивный набутылочник
Хоть щось воно робить правильно але мабуть не зі своєї волі
И взял деньги у него Богуслаев - ему и отдавать
"Мотор Січ" Богуслаєва постачає деталі військовим РФ і працює в ОРДО - ЗМІ
директор представництва "Мотор Січі" у Москві Петро Кононенко та Богуслаєв володіють низкою підприємств у Росії - "Борисфен", "Лосиный остров", "ЦИАМ", "Авиаремонт-МС", "ВКМС" та "ВК-МС", які працюють попри військову агресію та окупацію Криму.
Правда любой (жизнеспособный) маршрут, сначала идёт через РФ, при том гораздо на большее расстояние чем по Украине, и реализуется скорее всего РЖД. Так что РФ имеет с того транзита - ГОРАЗДО больше чем Украина.
Они хитрые. Уверен они себя что-то вроди высшей расы считают. Посмотрите сколько зла они натворили своим биологическим оружием из уханьских лабораторий.
ДТЭК, это не то чтоб не нужно. Искусственно дано предпочтение зелёной энергетике, это сильнейший удар по атомной. Она "отъедает" нишу в какой может генерировать атомная. Просто некуда девать энергию атомной. Тут бы были полезны энергоёмкие производства (в том числе производство алюминия) - но они не конкурентоспособны из за более высокой стоимости электричества по сравнению с РФ.
А Украина производит так много ракет, самолётов, боеприпасов, чтоб систематически работать над получением источников сырья для них?
Таки я - "гнусный кацап", но вот моё мнение: 1) "Зелёная энергетика" - нахрен вашей стране не нужна. Зелёные инвесторы на вас зарабатывают, да ещё и гробят АЭС. 2) ЕС и США менее важно сотрудничать с Украиной, чем РФ. Можете отдаляться от России - но ЕС или США вам столько не дадут (почему США не поставляют вам газ со скидкой, или не покупают у вас двигатели для своих вертолётов?).
За інформацією представників «Мотор Січ», збори акціонерів не відбулись 31.01.21р.
https://www.youtube.com/watch?v=f6HEJuPYQ0U
https://www.youtube.com/watch?v=0XSJIKNo2qc
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