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Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" (обновлено)

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Зеленский ввел санкции против китайских покупателей

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 января, которым введены санкции против китайской компании Skyrizon.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №29/2021 от 28 января обнародован на сайте главы государства и вступил в силу.

Как следует из документа, указанным решением СНБО внесены изменения в принятое ранее решение СНБО от 14 декабря 2020 года, которое не было опубликовано.

Согласно опубликованному решению Совет нацбезопасности от 28 января, предыдущее решение СНБО от 14 декабря 2020 года и приложения к нему изложены в новой редакции. Часть документа засекречена. Из опубликованной части следует, что речь идет о введении по предложению СБУ персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц. 

Согласно опубликованным днем в пятницу приложениям к решению СНБО, санкции введены в отношении компаний и физлиц, связанных с покупкой ПАО "Мотор Сич".

В частности, в санкционный список внесены две китайские компании – Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd, а также Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).

Санкции в отношении этих компаний введены сроком на три года, они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, а также полный запрет совершения сделок с ценными бумагами.

Кроме того, указанным компания запрещено увеличивать уставный капитал предприятий, в которых им принадлежит свыше 10%.
Также санкции предусматривают аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений, и другие санкции.

Кроме того, санкции введены в отношении гражданина КНР Ван Цзина. К нему сроком на три года применены: блокировка активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины и запрет на совершение сделок с ценными бумагами, отказ в предоставлении и отмене виз.

Кабинету министров вместе с СБУ и Нацбанком поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, предусмотренных этим решением.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря ведомства Алексея Данилова.

Как сообщалось, ранее в январе Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило китайскую компанию Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU), которые угрожают национальной безопасности США, "за ее способность разрабатывать, производить или обслуживать военные объекты, такие как двигатели для военных самолетов.

"Skyrizon – китайская государственная компания – и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Напомним, в конце ноября 2020 года Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+49
Анатолий, а где вы увидели "кидок"?!..
если называть вещи своими именами, то китайцы "сами укусили себя за свой член"!..
а теперь расшифрую: китайцы и Богуслаев в наглую и без предварительного согласования с АнтиМонопольником, решили купить/продать акции стратегического завода + забрать за бесплатно весь массив технологической информации и компетенции в двигателестроении, которая накоплена на "Мотор Сич" за много десятилетий работы.. и стоит такой завод не 150 млн баксов, а примерно от 4 до 5 млрд баксов..
Кетайцы рассчитывали на коррумпированность наших чиновников, тихо протащить этот вопрос через Банковую и формально через Антимонопольник, и таким образом незаконно легализовать свое приобретение, а затем сменить менеджмент завода и за пару лет убить завод..
Но тут вмешался Госдеп и СБУ, и в итоге, "кетайцы сами укусили себя за член", потому что, нужно сначала получать разрешение в Антимонопольнике на концентрацию пакета акций, и только получив разрешение, можно уже заключать сделку купли/продажи акций..
Напомню, такую же схему провернул Дерипаска в Харькове с "ХТЗ" (кацапы купили завод, а затем остановили его, уволили всех людей, и начали демонтаж оборудования.. и тут вмешалась СБУ и директор завода ушел в бега и "около 4х лет прятался в Рашке)..
и знаете, что самое интересно?!.. в этом деле тоже торчат уши Ярославского..
поэтому, наказать кетайцев и Ярославского это святое!
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29.01.2021 15:53
+25
это не полное решение!..
нужны еще жесткие санкции против Ярославского, и юридической фирмы "Арцингер", которые топят за кетайцев, а по сути, занимаются проведением подрывной деятельности (в форме юридическо-информационно-организационно-диверсионных спецопераций), в интересах иностранного государства и в ущерб национальным интересам Украины..
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29.01.2021 13:25
+21
Такие инвесторы не нужны. Пусть идут лесом. Нефиг кетайцев вооружать.
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29.01.2021 15:40
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это не полное решение!..
нужны еще жесткие санкции против Ярославского, и юридической фирмы "Арцингер", которые топят за кетайцев, а по сути, занимаются проведением подрывной деятельности (в форме юридическо-информационно-организационно-диверсионных спецопераций), в интересах иностранного государства и в ущерб национальным интересам Украины..
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29.01.2021 13:25 Відповісти
Хочу добавить, что до "мотор сич" , был хартковский тракторный.Еще одно стратегическое предприятие страны,которое Ярославский и его кореша с мордора довели до цугундера.
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29.01.2021 15:35 Відповісти
за гніду Богуслаєва не забудьте ... чайникам в йух не впиралося "залізо" їм потрібна технологія яку приникав для себе цей "красний" директор ... а станки для виробництва їм "німці" продадуть ...
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30.01.2021 09:39 Відповісти
ржака в дргом - сначала вовка-шмаркля заверял этих китайцев что "всё будет по феншую".. и он лично будет их инвест-няней))
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31.01.2021 18:06 Відповісти
держдеп "відкрив" клоуну очі.... а китайцям Воно може сказати....що
"я перепутав...я думав що знаходжусь на репетиції 95-го кагалу...."
китайці подивляться фільм про Голобородька і все зрозуміють...
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01.02.2021 10:33 Відповісти
А у неприкосновенного богуслаева все ок ?
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29.01.2021 13:41 Відповісти
Продали акции завода, а теперь такой кидок. Интересно, как на это теперь посмотрят другие китайские инвесторы? Во сколько миллиардов обойдется такое решение Шмаркли государству? Шмаркля открывает уголовные дела против действующего президента США, а затем чтобы ему понравиться вводит санкции против крупнейшего инвестора. Идиот.
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29.01.2021 13:56 Відповісти
Такие инвесторы не нужны. Пусть идут лесом. Нефиг кетайцев вооружать.
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29.01.2021 15:40 Відповісти
тай якжеж вони, беззбройні, просуватимуться вглиб сибіру?
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01.02.2021 09:21 Відповісти
Анатолий, а где вы увидели "кидок"?!..
если называть вещи своими именами, то китайцы "сами укусили себя за свой член"!..
а теперь расшифрую: китайцы и Богуслаев в наглую и без предварительного согласования с АнтиМонопольником, решили купить/продать акции стратегического завода + забрать за бесплатно весь массив технологической информации и компетенции в двигателестроении, которая накоплена на "Мотор Сич" за много десятилетий работы.. и стоит такой завод не 150 млн баксов, а примерно от 4 до 5 млрд баксов..
Кетайцы рассчитывали на коррумпированность наших чиновников, тихо протащить этот вопрос через Банковую и формально через Антимонопольник, и таким образом незаконно легализовать свое приобретение, а затем сменить менеджмент завода и за пару лет убить завод..
Но тут вмешался Госдеп и СБУ, и в итоге, "кетайцы сами укусили себя за член", потому что, нужно сначала получать разрешение в Антимонопольнике на концентрацию пакета акций, и только получив разрешение, можно уже заключать сделку купли/продажи акций..
Напомню, такую же схему провернул Дерипаска в Харькове с "ХТЗ" (кацапы купили завод, а затем остановили его, уволили всех людей, и начали демонтаж оборудования.. и тут вмешалась СБУ и директор завода ушел в бега и "около 4х лет прятался в Рашке)..
и знаете, что самое интересно?!.. в этом деле тоже торчат уши Ярославского..
поэтому, наказать кетайцев и Ярославского это святое!
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29.01.2021 15:53 Відповісти
Редкий случай адекватного поста от баблоката. Плюсую, несмотря на политические разногласия в других вопросах.)
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29.01.2021 15:58 Відповісти
Хоть с Мотором схема 90х не сработает да и то ладно
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29.01.2021 16:12 Відповісти
Чітко розклав Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 3642
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29.01.2021 17:09 Відповісти
Ярославский это ФСБ-шный зиц-председатель, или вы не знали? Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 1294
Послушайте еще Эрика Наймана, его главного экономиста, который к тому же с расейским паспортом - какие он идеи продвигает, и все станет ясно Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 630
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29.01.2021 17:55 Відповісти
Ясно, що вони економічні диверсанти.
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29.01.2021 19:07 Відповісти
Группа ДСН Ярославского является партнером этой китайской фирмы. Скупляли мелкими партиями акции предприятия через китайские фирмы з неизвестными бенефициарами( по Фрейду-БЕНЕфициары). Хотели вывести производство в Китай.
Толи пархатые хотели через китайцев присвоить предприятие,толи указом Зеленского кинули китаез. Авера началась при другом пархатом, аж я 2015г.
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31.01.2021 06:33 Відповісти
Эта афера начиналась ещё до всех "пархатых"... Я лично видел первые для себя элементы мозаики ещё в 2011.
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31.01.2021 21:18 Відповісти
И вы должны заметить, как синхронно .я наложили санкции и Зеля и Бидон на эту фирму. По ходу там уже все решено было. Хотя американцы и говорят, шо это угроза их военной безопасности.
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31.01.2021 22:20 Відповісти
з Львівським автобусним заводом раSSія і їх холуї кучми з медведчуками зробили те ж саме..."інвестували", збанкрутували, закрили і попиляли....а 20000 кваліфікованих працівників поїхали з кравчучками по світу....

почерк один і теж...
ще згадав про бабу Юлю: збанкрутувала газодобувні заводи на Полтавщині і в Карпатах і "запропонувала" ""дешевий" путінський газ....
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01.02.2021 10:39 Відповісти
... во сколько обойдутся Украине санкции США ... якщо "вдруг" не послухаємо
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30.01.2021 09:40 Відповісти
инвест-няня.. кули.. все чисто по-зебильному)
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31.01.2021 18:07 Відповісти
Интересно,инвестора чего и для кого? Рєбяти,не смєшитє пожалуста. Там,где ВаН Цзин- там никогда нет пользи никому,кроме Китая. Изучено и доведено. На "Мотор Сич" только архив стоит по 3-5 млрд.баксов с техдокументацией. А его даже не оценили. Не било б Байдена в США,то наших обоих шмигалей через Коломою купили б за 10 млн.евро и документи ушли б в Китай. Там и так пасется московская агентура безвилазно,если б не СБУ,то уже б и шпингалетов на дверях в "секретку" скомуниздили б,а ви...
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01.02.2021 08:04 Відповісти
Піндоси нагнули валодзю ))
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29.01.2021 14:01 Відповісти
Ну да.То ж Питроликсеич ложил на пиндосов и помогал китайцам прибрать к рукам стратегическое предприятие,а подлый Зеля все испортил.Смерть Зэбилам!Слава Гэтьману!
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30.01.2021 15:30 Відповісти
Вчера они встречались с американцами раз шесть. Вместо седьмой встречи - санкции против китайцев. Дупа у вавы не казенная, уже не выдерживает перегрузок.
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29.01.2021 14:13 Відповісти
зельцу бенька анестезию в дупло вставил и руку мохнатую туда запустил -- так что дупа у вавы все стерпит
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31.01.2021 08:42 Відповісти
По ходу дядя Джо серьёзно бубочке яйца прищемил. Теперь главный вопрос, что будет с Беней? У бубочки три варианта - отморозиться, попросить Беню уехать в изгаиль или отправить его прямиком в Штаты, и вряд ли первые два варианта устроят дядюшку Джо)
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29.01.2021 14:31 Відповісти
Сомневаюсь, что он на сегодня очень желанен в Израиле.
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29.01.2021 17:28 Відповісти
Однозначно нежелателен Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 6941 Поэтому оттуда и сбежал
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29.01.2021 17:57 Відповісти
він повернувся на роботу в Україну ...нікуди він не біг ...
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30.01.2021 09:43 Відповісти
Такі люди не потрібні в Ізгаілі, вони потрібні на заробітках.
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29.01.2021 19:11 Відповісти
Израилю всегда желательны деньги облапошаных гоев ... на гггодине Беня национальный герой
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30.01.2021 09:42 Відповісти
Є четвертий варіант, але для цього потрібні неабиякі статеві яйця.
Маю на увазі - Беню по-тихому того... "нагодувати мацою", так би мовити...
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30.01.2021 23:54 Відповісти
Есть предложение для США и нашего... Обменять Коломою с другими его...на класний корвет- для ВМС Украини. В США есть корабль,обалдєть,которий как раз нам би подошел для локализации мрази на Кримском полуострове или хотя би его арендовать с екипажем по льготной економике на время жизни етих преступников. Пока они сидели б там в США,корвет би нас охранял с моря все побережье. Зеленский,пора работать на Украину,а не на свой и сионистский карман,кадр!
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01.02.2021 08:13 Відповісти
, я только за третий вариант ! Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 7862
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29.01.2021 14:49 Відповісти
Вместо того чтобы вернуть деньги - "санкции".
Гениально.
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29.01.2021 15:16 Відповісти
Для китайцев это шара , а не деньги за интересующие их технологии ... За бесплатно китаезы хотят забрать то , что плохо лежит по вине украинской власти. Санкции - вполне возможный вынужденный вариант на сегодня и нужно обязательно наказать тех , кто привел к такой ситуации с "Мотор-Січ" ...
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29.01.2021 16:01 Відповісти
т.е. деньги китайцам возвращать не собираются?
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29.01.2021 16:14 Відповісти
Если у вас есть такая информация , то дайте ссылку...
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29.01.2021 16:29 Відповісти
у меня нет информации, я сам спрашиваю. Информации что деньги вернули - не было.
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29.01.2021 16:32 Відповісти
Богуслаев состоятельный черт.. он взял 150 лямов, вот пусть и возвращает..
а если не вернет, то кетайцы его грохнут..
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29.01.2021 16:56 Відповісти
Из Италии его сына уже кышнули после покупки острова Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 9663 и 10 лямов наверняка не вернут Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 8372
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29.01.2021 17:58 Відповісти
хто брав нехай і поверне ... а краще не повертати щоб чайники зрозуміли що це їм не Африка ...
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30.01.2021 09:45 Відповісти
А кетайцы просят вернуть деньги? Или вы хотите им насильно вернуть? Против них еще уголовное дело возбудят и в международный розыск объявят! Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 3074
Или ты думаешь если купил у вора машину, который украл ее специально по твоему заказу, и тебя на этом поймали - то тебе просто вернут деньги и отпустят гулять? Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 6225
Какой то ты наивный набутылочник Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 9596
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29.01.2021 18:00 Відповісти
Насчет " вернуть деньги" - это вопрос к Богуслаеву, он им продал, пусть с него и спрашивают
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31.01.2021 20:45 Відповісти
если не ошибаюсь. там транзакции прошли через целую цепочку оффшоров. Они могут теперь Украине максимум соль на залу...пу насыпать. Будут теперь между юрисдикциясми своих оффшоров разбираться. кто кому рабинович.
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31.01.2021 21:21 Відповісти
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 января, которым введены санкции против китайской компании Skyrizon. Источник: https://biz.censor.net/n3244783

Хоть щось воно робить правильно але мабуть не зі своєї волі Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 1716
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29.01.2021 15:42 Відповісти
жити захоче, ще й не так ноги розведе... мама Рима- любить Байдена? Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 1528
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30.01.2021 23:55 Відповісти
Это та самая "инвестиционная няня" от клоуна?
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29.01.2021 16:14 Відповісти
нужно запатентовать - взять деньги у лоха и ничего не дать взамен, а когда лох начнет возмущаться - наложить на него "санкции".
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29.01.2021 16:34 Відповісти
Ну у лоха - а у крученого барыги, скупщика краденого Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 4436
И взял деньги у него Богуслаев - ему и отдавать Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 9241
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29.01.2021 18:01 Відповісти
Схоже що американці вже дають "поради" найвеличнішому, як би то не було але у нас США головний стратегічний партнер і союзник, а не китай.
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29.01.2021 18:03 Відповісти
Слава Богу.
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29.01.2021 19:16 Відповісти
НІЯКИХ КИТАЙЦІВ !!!
"Мотор Січ" Богуслаєва постачає деталі військовим РФ і працює в ОРДО - ЗМІ
директор представництва "Мотор Січі" у Москві Петро Кононенко та Богуслаєв володіють низкою підприємств у Росії - "Борисфен", "Лосиный остров", "ЦИАМ", "Авиаремонт-МС", "ВКМС" та "ВК-МС", які працюють попри військову агресію та окупацію Криму.
Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 9843
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29.01.2021 18:47 Відповісти
Катались и катаются инженеры "моторовские" что в Китай что в рашку. Помогают там производство налаживать.
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29.01.2021 20:05 Відповісти
Это по-хозяйски, правильно.
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29.01.2021 20:52 Відповісти
это дядя Сем ввел санкции , и клоун тут ни причем, его об этом даже не спрашивали Профессия у нашей челяди такая,госдеп ублажать. Сначала думай о своейй будущей родине а потом уже об олигархах. Ведь стаду какая разница.
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30.01.2021 07:22 Відповісти
А як щодо застосування санкцій до Богуслаєва?...
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30.01.2021 11:47 Відповісти
Ещё раз подтверждает что ЭТО КОЛОНИАЛЬНАЯ администрация. Сначала" загнали" китайцам ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ предприятий МИРА. Организовали перевозку кадров в Китай,обанкротили предприятие,теперь ,после такого "финта" ЛЮБОЙ суд примет решение НЕ в пользу Украины. Китайцы заинтересованы в ТРАНЗИТЕ через Украину,США нет( это их противник) Наши интересы получать деньги за транзит,наши интересы- КИТАЙСКИЕ деньги. Теперь их просто не будет. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ заинтересованный инвестор( ПОТОМУ что в этом китайский интерес,выстраивания сухопутного транзита в ЕС) И единственный лидер ПЕРВОЙ экономики мира,который поздравил этого нашего щенка. Но дядя приказали и В РАЗРЕЗ своим интересам Украина вместо хотя бы выкупа и погашения обязательств( гарантии то государства) принимает такую дичь. Идиоты.
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30.01.2021 12:18 Відповісти
Китайцы заинтересованы в ТРАНЗИТЕ через Украину

Правда любой (жизнеспособный) маршрут, сначала идёт через РФ, при том гораздо на большее расстояние чем по Украине, и реализуется скорее всего РЖД. Так что РФ имеет с того транзита - ГОРАЗДО больше чем Украина. Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 7538
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30.01.2021 12:45 Відповісти
Китайцы не заинтересованы в транзите через Украину.совсем.транзит идёт через Беларусь и китаезы построили там логистический хаб
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30.01.2021 21:39 Відповісти
Ну куда то в южную Европу - можно и через Украину
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31.01.2021 10:14 Відповісти
Продайте "Мотор-сич" американцам!
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30.01.2021 12:31 Відповісти
Китайцы для мира намного опаснее росиян (так как рф не дальновидные)
Они хитрые. Уверен они себя что-то вроди высшей расы считают. Посмотрите сколько зла они натворили своим биологическим оружием из уханьских лабораторий.
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30.01.2021 12:47 Відповісти
Шо, пОцюк, страшно?
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30.01.2021 14:35 Відповісти
Не прошло как два года...
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30.01.2021 17:37 Відповісти
там вітя ростовський із синком гроші виніс, здається мова йшла про три ярди, богуслай, ясна річ свою долю також виніс. бубочці це по...., він з цього гешефту нічого не має Ярославський причепився, бо його пайовики з росії Путіну пообіцяли мотори до рейховських гвинтокрилів. В світі тільки дві фірми виготовляють якісні мотори для літаків Ролс і Прат. Жабоїди щось зробили для рейху, не звучить. Кетайцям потрібні вертолітні двигуни (бо в них і в рейху однотипні вертольоти), особливо нові) а наші АН із моторсічевським серцем ніхто не хоче купувати через проблеми з обслуговуванням. От і хочуть вкрасти подешевше. А бубоноси, як завжди, крякнули і сказали, що порошенко винуватий.
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30.01.2021 17:55 Відповісти
Богуслаев сделал завод под Питером,в наглую перетащил туда( ПРИ ПеПо и СБУ) специалистов,оборудование,ТЕХДОКУМЕНТАЦИЮ. И работает завод в Снежном. Так что моторы в росияндии есть. А американцы при Юще получили ВСЕ БЕСПЛАТНО( документацию). Это двигатели для росияновертолетов( которые заказывают США ,например в Афганистан) и наших грузовых Ан( производство)которых ИССКУСТВЕНО уничтожены). Т.е.если нет (кроме ремонта) потребности и рынка( мы вместо выпуска СВОИХ вертолетов закупаем Б/У французские НА ПОЛМИЛЛИАРДА долларов!!! Мы за 11 лет НЕ выпустили НИ одного нового самолёта АН,мы УНИЧТОЖИЛИ полный цикл переработки алюминия и сейчас уничтожается титановый завод. Уничтожена целая отрасль цветной металлургии. Какие **** двигатели,какие самолёты??!!!)
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30.01.2021 19:42 Відповісти
мы уничтожили алюминиевый? мы??? а тебе рассказать как дирипаска в 98 купил ЗАлК и в двухтысячных презал на металл так что когда в 2014 туда пришли журналисты , то увидели что там вообще ничего живого нет... а уничтожили мы... так было бы и с моторсиччю...вырезали бы все и конец
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31.01.2021 09:58 Відповісти
Для производства алюминия, надо огромное количество электроэнергии. А она в Украине однозначно дороже чем в РФ. Производить конкурентоспособный алюминий в Украине (под боком у РФ) - совершенно нереально (как и удобрения, из за покупного газа). Можно бы было конечно плюнуть на конкуренцию и ввести ввозные пошлины, но рынок алюминия самой Украины - очень мал. А покупатели за рубежом - таки будут смотреть где дешевле.
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31.01.2021 10:20 Відповісти
В Украине электроэнергия БЕСПЛАТНАЯ( атомная). Ее стоимость ШЕСТЬДЕСЯТ копеек!!! Из потребления сейчас атомная может производить 130 из 150 млрд. Но "ето" же НЕ нужно ДТЭК ,а значит НЕ интересно правительству( его обезьянам). Без цветной металлургии( АЛЮМИНИЯ.ТИТАНА,РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ металлов- НЕТ и НЕ может быть РАКЕТ,САМОЛЕТОВ и артиллерийских боеприпасов. А вдруг завтра война,а ЕС ( кроме озабоченности) ничем не захочет нам помочь или даст 1℅ от необходимого с любой мотивацией? Нормальныее страны думают как модернизировать производства,у нас только "пилят" "слабую экономику" ,построенную ПЯТЬДЕСЯТ лет назад. Где покупать алюминий? За какие деньги? Раньше за гривни,теперь за СКВ. Какая уж тут конкуренция с нашими изделиями. Жаль мозгов нет что мы творим и что уже натворили. Мы НИКТО,а были двадцатой экономикой мира!!!
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31.01.2021 21:50 Відповісти
Так в России она ещё дешевле (хотя бы потому, что Россия сама производит атомное топливо и АЭС обслуживает сама, а Украина покупает топливо и услуги по обслуживанию).

ДТЭК, это не то чтоб не нужно. Искусственно дано предпочтение зелёной энергетике, это сильнейший удар по атомной. Она "отъедает" нишу в какой может генерировать атомная. Просто некуда девать энергию атомной. Тут бы были полезны энергоёмкие производства (в том числе производство алюминия) - но они не конкурентоспособны из за более высокой стоимости электричества по сравнению с РФ.

А Украина производит так много ракет, самолётов, боеприпасов, чтоб систематически работать над получением источников сырья для них?

Таки я - "гнусный кацап", но вот моё мнение: 1) "Зелёная энергетика" - нахрен вашей стране не нужна. Зелёные инвесторы на вас зарабатывают, да ещё и гробят АЭС. 2) ЕС и США менее важно сотрудничать с Украиной, чем РФ. Можете отдаляться от России - но ЕС или США вам столько не дадут (почему США не поставляют вам газ со скидкой, или не покупают у вас двигатели для своих вертолётов?).
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31.01.2021 22:25 Відповісти
Не согласен ни с одним. Алюминий и продается по мировым ценам,его основная себестоимость электричество,ночной тариф и все решается. Даже НЕ модернизированные производства( ВСЕ прикарманеные Беней,например ферросплавный) прибыльны. А электролизеры есть энергоэффективные ,имеющиеся просто надо было ПОСТЕПЕННО поменять. Далее, производство космической продукции,ракет,самолетов- ЧИСТЫЙ госзаказ. При ПеПо МИЛЛИАРДЕРАМ давали СУПСИДИИ 200 млрд. в год.( А ещё накрученный НДС,списывали миллиардные долги,прикрывали вывод денег через контролируемые банки) Сколько можно заказать всего на пять с половиной миллиардов долларов( например АН?) И парк обновили бы в войсках,и поставили в ЛИЗИНГ на ВНУТРЕННИЕ лоукосты. Ведь ДО СИХ ПОР ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ АН летает у Богуслаева на внутренних ПАССАЖИРСКИХ рейсах. У АН до сих пор есть ниша в МИРЕ,несколько самолётов мы могли бы продавать( даже дёшево,на обслуживании деньги отбили) НЕТ УКРАИНСКОГО правительства,законодательства. Есть колониальная администрация,а это НЕ ее задача. Ее задача что бы колония вывозила СЫРЬЕ и деньги( десяточку миллиардов баксов в год).,сокращала промышленность( потребление энергоресурсов) ,давала дешёвую рабочую силу,интенсивно сокращала население( имплементировать законы,разрушающие семью и уничтожающие демографию),загонять Украину в долговую кабалу(почему государство НЕ занимает деньги У СВОЕГО населения под 5-7% годовых( СКВ) ,а занимает на внешних рынках?). Что из этого ЭТИ правители не делают? Отож ,смотри на дела,а не на слова.
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01.02.2021 06:52 Відповісти
Кто принимал постановления ПРОДАТЬ алюминиевый Запорожье и глиноземный Николаев? Инопланетяне? ФГИ какие санкции ПО ДОГОВОРУ наложил за УНИЧТОЖЕНИЕ завода? Его при ПеПо( по тихому) БЕЗ КОМПЕНСАЦИЙ( например санкции, как на НЕ виновных китайцев), без ареста его имущества( николоаевский глиноземный продолжает давать доход ДЕ РИПАСКЕ) при чем тут мы? Конечно мы же импотенты,конечно ктото в этом виноват.
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31.01.2021 21:31 Відповісти
санкции к китайцам хорошо,а как насчёт уголовного наказания организмов , продавших "Мотор-Сичь" ?!!
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31.01.2021 07:27 Відповісти
Зеля, согласно плану пути-ермака методично отсекает Украину от любого мира, кроме русского... а потом он выйдет к роялю и споёт "никто нас не любит , кроме х"""а"
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31.01.2021 09:33 Відповісти
Есть треп, а есть реалии. Самым крупным торговым партнером Украины, является не США, и не Раша, а ну да, Китай. Туда еще не наср@ли? Кто заставляет это делать? Китай пошлет н@хрен, для них не велика потеря. Да и Украина, тоже, сама себе мощь, нафиг китайцы?
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31.01.2021 10:39 Відповісти
На збори акціонерів "Мотор Січ" увірвалась СБУ

За інформацією представників «Мотор Січ», збори акціонерів не відбулись 31.01.21р.

https://www.youtube.com/watch?v=f6HEJuPYQ0U

https://www.youtube.com/watch?v=0XSJIKNo2qc

Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 3224
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31.01.2021 12:56 Відповісти
Для почутку варто було б посадити в буцегарню з конфіскацією прибічника ***** валдайського Богуслаєва...
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31.01.2021 13:01 Відповісти
Ахвігєть... Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 3780 Йому б спершу запровадити санкції проти українських продавців "Мотор Січ".
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31.01.2021 14:11 Відповісти
А хто підносив зрадників за продаж ОБОРОНИ держави??? Хто покарає таких? Де трибунал, Гарант???
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31.01.2021 17:37 Відповісти
Хто такий Ван Цзин ? Це один із економічних диверсантів,глибинний патріот і агент Китаю, довірена особа керівництва Китаю. Якщо Китаю щось потрібно або важливо,тоді туди направляють цю особу. А Китаю потрібні завжди якісні і перевірені .....ТЕХНОЛОГІЇ для свого економічнного росту. Але тут ще одна БЯКА вилазить і яка? Технології по двигунам ,особливо для повітряних обєктів та військових,як для самого Китаю,так і для Росії( можливо). А те,що "Мотор Січ" готували для "здачі" росіянам ще раніш, то це не знають лише тільки народжені або ті,що в утробі матері. "Мотор Січ" мав ще недавно великі можливості,але російські диверсанти на ньому та при "владі" у Запоріжжі все робили,щоб підприємства ....АБНУЛІТЬ та ЗБАНКРУТУВАТИ. Поки не смішно,коли розвалюють основу країни....підприємства.
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01.02.2021 05:16 Відповісти
Хто такий Ван Цзин ? Це один із економічних диверсантів,глибинний патріот і агент Китаю, довірена особа керівництва Китаю. Якщо Китаю щось потрібно або важливо,тоді туди направляють цю особу. А Китаю потрібні завжди якісні і перевірені .....ТЕХНОЛОГІЇ для свого економічнного росту. Але тут ще одна БЯКА вилазить і яка? Технології по двигунам ,особливо для повітряних обєктів та військових,як для самого Китаю,так і для Росії( можливо). А те,що "Мотор Січ" готували для "здачі" росіянам ще раніш, то це не знають лише тільки народжені або ті,що в утробі матері. "Мотор Січ" мав ще недавно великі можливості,але російські диверсанти на ньому та при "владі" у Запоріжжі все робили,щоб підприємства ....АБНУЛІТЬ та ЗБАНКРУТУВАТИ. Поки не смішно,коли розвалюють основу країни....підприємства.
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01.02.2021 05:18 Відповісти
«Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"»© (басня Крылова "Слон и Моська")
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01.02.2021 10:53 Відповісти
 
 