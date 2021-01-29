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Кабмин отдал 16 гектаров леса под застройку монастырю УПЦ Московского патриархата

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Кабмин отдал 16 гектаров леса под застройку монастырю УПЦ Московского патриархата

Кабинет министров согласовал изменение целевого назначения земельного участка в Коростенском районе Житомирской области для дальнейшего передачи женскому монастырю Украинской православной церкви (Московского патриархата) для строительства.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №47-р от 26 января обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, Кабмин одобрил изменение целевого назначения земельного участка площадью 15,8 га с категории земель лесного фонда (леса) на категорию земель жилой и общественной застройки с целью изъятия земельного участка и последующей передачи Житомирским облсоветом в постоянное пользование религиозной организации "Ставропигиальный женский монастырь в честь Афонской иконы Божией Матери" Киевской епархии Украинской православной церкви для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций.

Как следует из документа, сейчас этот участок леса находится в постоянном пользовании дочернего предприятия "Малинский лесхоз АПК" Житомирского областного коммунального агролесохозяйственного предприятия "Житомироблагролес" Житомирского облсовета на территории Коростенского района Житомирской области.

Автор: Михайло Орлюк
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зе-придурки що робите мерзота ЗЕЛЕНА!!! ОЧIКУЙТЕ БУДЕ ЯК В 2014 В ЛЮТОМУ!!!
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29.01.2021 09:08 Відповісти
 
 