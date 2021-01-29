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Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка сына Януковича

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Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка сына Януковича

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты вкладчикам ПАО "Всеукраинский банк развития" (ВБР) в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 27 января поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении 27 января выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "ВБР", – сказано в сообщении.

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "ВБР" выплачено 35,1 млн грн.

Как сообщалось, решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Всеукраинского банка развития" Национальный банк принял 21 декабря 2014 года. С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация в связи с признанием его неплатежеспособным после применения санкций ЕС в отношении акционера банка Александра Януковича.

"Всеукраинский банк развития" (Киев) работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Виктора Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.

По данным Национального банка, с августа 2016 года по июнь 2017 года разблокированные по решениям судов 1,7 млрд грн средств из ПАО "Всеукраинский банк развития" были перечислены на счета в "Международном инвестиционном банке" Петра Порошенко, откуда 1,4 млрд грн из этой суммы в тот же или ближайшие рабочие дни было получено наличными через кассу головного офиса банка. При этом большая часть из получателей этих средств так или иначе была связана с бизнесом Януковича-младшего.

Некоторое время МВД расследовало происхождение этих средств. Следствие установило, что депозитные счета в банке Александра Януковича были оформлены на три десятка сотрудников "ВБР", которые не имели доходов, отвечающих размерам их депозитов. Часть их них выписали доверенности на адвоката Алексея Салазского, который работал в структуре "МАКО-холдинга" Александра Януковича.

Сам Салазский утверждал, что бывшим сотрудникам банка Януковича все эти сотни миллионов занял гражданин Украины по имени Яшар Ходжаев. Ходжаева называют близким другом и бизнес-партнером Александра Януковича. По данным следствия, после бегства Януковича Ходжаев также выехал в Россию.

Чтобы разблокировать счета работники "ВБР" предъявляли суду справки о том, что одолжили деньги на депозитах банка у Ходжаева, и суд принял эти объяснения. Законностью происхождения средств у Ходжаева следствие не интересовалось. В МВД это объясняли тем, что "не смогли допросить Ходжаева" - "в связи с пребыванием в Российской Федерации". 

Автор: Михайло Орлюк
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Цена вопроса - 300 миллионов..... "Все для фронту, все для перемоги"!!!!
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29.01.2021 09:55 Відповісти
Какая же Украина богатая страна. В ней постоянно воруют а она еще существует. Самое нищее в мире население получает пенсии и зарплаты ниже прожиточного адекватного минимума а продолжает выживать.
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29.01.2021 10:48 Відповісти
Опять журналистские манипуляции. "По решениям судов перечислены в МИБ и получены...". Виноват конешно МИБ и лично Порошенко, кто ж ишо? "Источники происхождения средств не соответствуют размеру депозита"- это апофеоз. Давайте останавливать автомобили на киевских улицах ( в том числе и журналистов) и определять -соответстуют ли авто суммам официальных гонораров. Можно конечно предположить, что Порошенко давил на суды, с требованиями исполнить банком распоряжения клиента, но человеку занимающимуся бизнесом понятна абсурдность вопроса. Если банк не исполняет распоряжение клиентов по перечислению средсв, при наличиии средсв на корсчете-все клиенты побегут в суд и без всяких давлений выиграют решение. Какие основания у банка не исполнять поручения клиета? Но шоб мокнуть ненавистного "барыгу"- статья сойдет.
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29.01.2021 11:06 Відповісти
Апофеоз - это ваша тупость......
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29.01.2021 14:34 Відповісти
Бычок зеленый, кроме мычания, аргументы есть? Подоляка вас на помойке набирает по принципу-чем тупее, тем надежнее?
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29.01.2021 15:46 Відповісти
"Кормить ЛОХА бананом" - это именно про таких, как ты! Лохам дуют в уши "сладеньким", пока обчищают их карманы!
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29.01.2021 16:41 Відповісти
 
 