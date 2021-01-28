Минэкологии инициирует закон о повторном использовании отходов добывающей отрасли

Национальная стратегия по охране экологии среди приоритетов содержит разработку законопроекта об отходах добывающей отрасли, который обяжет предприятия повторно использовать такие отходы.

Об этом заявила директор департамента по вопросам обращения с отходами и экологической безопасности Минэкологии Елена Колтик в ходе "круглого стола" 28 января, передает Интерфакс-Украина.

"Очень большой процент отходов образуется от деятельности добывающей отрасли, поэтому они должны повторно использовать отходы", - сказала Колтик.

Среди позитивных подобных примеров она назвала использование горно-металлургических отходов как примеси при строительстве дорог.

По словам Колтик, закон обяжет производства создать региональные планы обращения с отходами, которые будут согласовываться с профильными министерствами для оценки "общей экологической картины в Украине".

В планах также создать компьютерную систему, которая бы контролировала поток любых отходов в Украине, добавила замминистра. По ее мнению, такая система обеспечила бы прозрачность передвижения отходов и закрыла бы вопросы, подобные "львовскому мусору".

Кроме того, директор департамента сообщила о переговорах правительства с украинскими производителями, использующими в производстве пластик, по внедрению депозитной системы сбора отходов, когда покупатель может вернуть себе часть денег за тару.

"Такая система является достаточно дорогой, поэтому производители не хотят внедрять ее. Хотя это элемент круговой экономики, к которому движется Европа и весь мир. А для Украины это является проблемой", - отметила Колтик.