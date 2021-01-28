Цены на строительно-монтажные работы выросли за год на 3,7%, – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в 2020 году возросли на 3,7% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В течение года цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве рост составил 4,8%, в нежилом – 1,3%, в инженерном – 4,7%, передает Интерфакс-Украина.

В декабре 2020 года к декабрю 2019 года стоимость стройработ в жилом строительстве увеличилась на 7,4%, в нежилом – на 6,1%, однако в инженерном наблюдалось падение на 4,3%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года стоимость работ по строительству жилых зданий незначительно возросла – на 0,5%, нежилых – на 1%, тогда как стоимость строительства инженерных сооружений сократилась на 0,6%.

По данным Госстата, в 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018-м – на 23%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.