Кабмин предоставил "Антонову" гарантию по кредиту на 3 миллиарда

Кабинет министров Украины предоставил Государственному предприятию "Антонов" госгарантию по привлеченному кредиту 2,98 млрд грн.

По данным Госказначейства, соответствующее гарантийное соглашение подписано 31 декабря 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

Согласно ей, госгарантия предоставлена согласно постановлению Кабмина №1352 от 29 декабря 2020 года, которое имеет гриф "Для служебного пользования".

Как сообщалось, в начале января государственный "Укрэксимбанк" предоставил госпредприятию "Антонов" почти 3 млрд грн кредита на строительство трех самолетов Ан-178 для украинской армии.

Перед этим, в конце декабря 2020 года, Министерство обороны и "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

Поставка первого серийного самолета будет выполнена после завершения сертификационных испытаний и получения Сертификата типа на самолет Ан-178-100Р и планируется в 2023 году. Ранее договор на поставку Ан-178 был подписан с зарубежным заказчиком.

ГП "Антонов" за январь-сентябрь 2020 года сократило выручку на 3,2% – до 3,52 млрд грн, тогда как чистую прибыль – на 18,7%, до 495,6 млн грн. В 2019 году его чистая прибыль упала в 3,5 раза – до 447,98 млн грн, а выручка – на 33,1%, до 6 млрд грн.