Фонд гарантирования в марте начнет продавать земельные участки банка "Аркада"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует в марте 2021 начать серию электронных аукционов по продаже активов неплатежеспособного банка "Аркада".

Об этом говорится в сообщении Фонда.

В течение нескольких месяцев на торги будут выставлены 34 земельных участка под Киевом - в городах Буча и Бровары, а также в поселке Михайловка-Рубежовка, которое входит в состав Киево-Святошинского района Киевской области.

В частности, потенциальным покупателям будут предложены 12 земельных участков, расположенных на границе города Буча, в 25 км к западу от Киева. Их целевое назначение - строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений. Участки имеют общую площадь 72,61 га и удачное расположение. Около трети территории Буче находится в лесной зоне. Выставленные на продажу участки граничат между собой и образуют большой массив, прилегающий к территории общественной и жилой застройки. Часть из них имеет асфальтированные подъездные пути, рядом находятся инженерные сети (газоснабжение, электроснабжение и так далее).

Также на аукционы будут выставлены 19 земельных участков в поселке Михайловка-Рубежовка, расположенном в 16 км к западу от Киева. Все участки предназначены для ведения личного крестьянского хозяйства и имеют общую площадь 159 га. Поселок Михайловка-Рубежовка граничит с городами Буча и Ирпень и характеризуется активной застройкой частных домов и возведением коттеджных городков. Выставленные на продажу участки находятся неподалеку коттеджного городка "Михайловский сад".

Кроме этого, весной Фонд выставит на продажу три земельных участка в городе Бровары общей площадью 9,89 га. Их целевое назначение - земли жилой застройки и размещения объектов инфраструктуры.

Аукционы по продаже земельных участков банка "Аркада" будут проходить на электронной площадке "ProZorro.Продажи".

Все средства, полученные от продажи и управления активами, Фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.

Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.