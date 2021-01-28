"Укравтодор" построит новую дорогу за средства венгерского кредита на Закарпатье
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Три приоритетных объекты намерено реализовать на Закарпатье Государственное агентство автомобильных дорог Украины за средства венгерского кредита, предоставление которого подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро в ходе рабочего визита в Украину в среду.
Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", среди этих объектов- строительство новой 10-километровой дороги первой технической категории от венгерской границы до М-24, а дальше - до М-06 Киев - Чоп.
"Это станет продолжением венгерской трассы М3 от Будапешта до Вашарошнамен, которая, в свою очередь, является частью Пятого панъевропейского транспортного коридора (ТЕПАМ), по территории Украины", - уточнили в агентстве.
Ожидаемая интенсивность движения на участке - 12 тыс. автомобилей, Предусмотрено строительство трех развязок. Предусматривается также еще один контрольно-пропускной пункт на венгерско-украинской границе.
По данным "Укравтодора", проектно-сметная документация по данному проекту проходит экспертизу. Ориентировочная стоимость строительства - 3,8 млрд грн.
Еще одним приоритетным объектом является строительство обходной дороги вокруг г. Береговое и дальше до МАПП "Лужанка" на границе с Венгрией. Ориентировочная стоимость строительства - 1,5 млрд грн. Проектно-сметная документация на завершающем этапе.
Кроме того, в качестве приоритетной является и модернизация моста через реку Тиса на КПП "Тиса" - "Загонь".
По данным "Укравтодора", начало реализации данных указанных проектов запланировано на 2021 год.
В целом в 2020 году Закарпатье в рамках программы "Большое строительство" отремонтировало 282 км.
Как сообщалось, глава МИД Венгрии Сийятро в время визита в Киев заявил, что Венгрия сохраняет возможность представления Украине кредита на сумму 50 млн евро на строительство дорог на Закарпатье.
Кредитные средства планируется направить на реконструкцию моста через Тысу в Загоне, строительство автобана к границе с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска через границу.
Напомним, еще в марте 2017 года Верховная Рада ратифицировала рамочный договор между правительствами Украины и Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи для строительства дорог. Общий размер кредитных средств – до 50 млн евро, срок кредитования – 18,5 лет, отсрочка платежа по кредиту и процентам за пользование – 1,5 года.
Приоритетные проекты, которые будут финансироваться в рамках договора: строительство объездной автомобильной дороги Берегового и с.Астей; капитальный ремонт дороги Петрово – КПП "Паладь", текущий средний ремонт дороги M24 Мукачево – Берегово.
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