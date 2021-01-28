"Укравтодор" построит новую дорогу за средства венгерского кредита на Закарпатье

Три приоритетных объекты намерено реализовать на Закарпатье Государственное агентство автомобильных дорог Украины за средства венгерского кредита, предоставление которого подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро в ходе рабочего визита в Украину в среду.

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", среди этих объектов- строительство новой 10-километровой дороги первой технической категории от венгерской границы до М-24, а дальше - до М-06 Киев - Чоп.

"Это станет продолжением венгерской трассы М3 от Будапешта до Вашарошнамен, которая, в свою очередь, является частью Пятого панъевропейского транспортного коридора (ТЕПАМ), по территории Украины", - уточнили в агентстве.

Ожидаемая интенсивность движения на участке - 12 тыс. автомобилей, Предусмотрено строительство трех развязок. Предусматривается также еще один контрольно-пропускной пункт на венгерско-украинской границе.

По данным "Укравтодора", проектно-сметная документация по данному проекту проходит экспертизу. Ориентировочная стоимость строительства - 3,8 млрд грн.

Еще одним приоритетным объектом является строительство обходной дороги вокруг г. Береговое и дальше до МАПП "Лужанка" на границе с Венгрией. Ориентировочная стоимость строительства - 1,5 млрд грн. Проектно-сметная документация на завершающем этапе.

Кроме того, в качестве приоритетной является и модернизация моста через реку Тиса на КПП "Тиса" - "Загонь".

По данным "Укравтодора", начало реализации данных указанных проектов запланировано на 2021 год.

В целом в 2020 году Закарпатье в рамках программы "Большое строительство" отремонтировало 282 км.

Как сообщалось, глава МИД Венгрии Сийятро в время визита в Киев заявил, что Венгрия сохраняет возможность представления Украине кредита на сумму 50 млн евро на строительство дорог на Закарпатье.

Кредитные средства планируется направить на реконструкцию моста через Тысу в Загоне, строительство автобана к границе с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска через границу.

Напомним, еще в марте 2017 года Верховная Рада ратифицировала рамочный договор между правительствами Украины и Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи для строительства дорог. Общий размер кредитных средств – до 50 млн евро, срок кредитования – 18,5 лет, отсрочка платежа по кредиту и процентам за пользование – 1,5 года.

Приоритетные проекты, которые будут финансироваться в рамках договора: строительство объездной автомобильной дороги Берегового и с.Астей; капитальный ремонт дороги Петрово – КПП "Паладь", текущий средний ремонт дороги M24 Мукачево – Берегово.