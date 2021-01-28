Нацбанк аннулировал лицензии восьми финучреждений и одного юрлица

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка Украины на заседании 22 января аннулировал лицензии восьми финансовых учреждений и одного юридического лица, которое может предоставлять финансовые услуги на основании их заявлений.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, регулятор аннулировал все имеющиеся лицензии ООО "Кредитные инновации", ЧО "Ломбард "Балканик" и у юрлица-лизингодателя ООО "Астра Лизинг".

При этом указывается, что ООО "Кредитные инновации", и ООО "Астра Лизинг" не предоставляли свою отчетность в Нацбанк.

Нацбанк также постановил отозвать лицензию на предоставление гарантий у компаний "ФК "Арбо Финанс", "Арес Капитал", "ФК "Вива Капитал", "ФК "Гроув", "ФК "Тотал Финанс" и "ФК "Укрфинанс Групп" в связи с тем, что эти компании не планировали вести активную деятельность по предоставлению гарантий и не были готовы к выполнению обязательных нормативов, вступившие в силу с 1 мая 2020 года.

Регулятор отметил, что указанные финкомпании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности.