Апелляционный суд оправдал обвиненного в растрате 500 миллионов топ-менеджера Фирташа

Апелляционная палата Высшего Антикоррупционного суда (ВАКС) 28 января оставила в силе оправдательный приговор в отношении экс-директора ЗТМК Владимира Сивака.

Об этом сообщает пресс-служба Group DF Дмитрия Фирташа.

Как сообщалось, 29 мая 2019 года Заводской суд Запорожской области вынес оправдательный приговор по делу Сивака, решив, что в его действиях отсутствовал состав преступления.

Оправдательному решению запорожского суда предшествовало решение Соломенского районного суда Киева, который признал незаконными действия НАБУ о проведении обысков и изъятии вещей и документов в этом деле.

В свою очередь в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) тогда указывали на наличие свидетельств о получении взяток судьями от подконтрольного Фирташу ООО "ЗТМК" и обещали подать апелляцию.





Напомним, 23 сентября 2016 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали директора ЗТМК Владимира Сивака по подозрению в растрате 492 млн грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компания-инвестор должна была сделать самостоятельно.

Соломенский районный суд Киева арестовал Сивака и назначил залог 5 млн грн, который впоследствии был внесен.

Сивак возглавлял ООО ЗТМК с 2010 года до июня 2020 года, до этого он занимал должность заместителя председателя правления – коммерческого директора крупнейшего производителя кальцинированной соды в Украине – "Крымского содового завода ", подконтрольного Group DF Дмитрия Фирташа.

ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Дмитрием Фирташем.

Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать $110 млн во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Однако, как выяснило следствие, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе.