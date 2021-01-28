Тюремщики закупили рыбу на 130 миллионов по завышенным ценам

ГУ "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" 25 января провела отбор для закупки по рамочным соглашением на поставку рыбы, его победителем стало ООО "Эмми Он" с ценой 131,15 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям соглашения, в этом году фирма поставит 1490 тонн замороженной обезглавленной рыбы по 88 грн за килограмм, что примерно соответствует ценам от этого поставщика для тюремщиков в 2020 году (87-89 грн за кг). Фирма будет поставлять хек, сайду, минтай, сардинеллу, аргентину или морской окунь.

По данным ассоциации "Украинский импортеров рыбы и морепродуктов", в конце 2020 года цены на рыбу не выросли или даже снизились, по сравнению с 2019 годом. Тогда на оптовом рынке в Украине сардинелла стоила 45-50 грн за кг (то есть почти вдвое дешевле), а хек, сайда, минтай и аргентина – 55-60 грн/кг (то есть в полтора раза дешевле). Зато морской окунь стоил 120 грн за кг, что на треть дороже договорной цене от "Эмми Он". В 2020 году хек подешевел на 10%.

Как отмечает издание, на недавних тендерах других заказчиков на меньшие объемы рыбы тоже можно найти более низкие цены. Например, педагогам Бердичева Житомирской области хек, минтай, сайда или путассу обошлись в полтора раза дешевле – по 57 грн/кг. Педагоги Довгинцевского района Кривого Рога заказали хек или минтай по 67 грн/кг, а педагоги Чернигова –по 72 грн/кг.

В соглашении и документации тендера не сказано, сколько и какой именно рыбы будут поставлять по факту. Если только самую дешевую сардинеллу, то переплата может достичь почти двух раз.

Так же ничего неизвестно о происхождении рыбы. Как сообщают представители рынка, компания "Эмми Он" не является импортером рыбы в Украине или по крайней мере не была им до недавнего времени.

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Как сообщалось, в 2019 году тюремщики заключили трехлетнее рамочное соглашение стоимостью 1,06 млрд грн на поставку рыбы с пятью фирмами: "Эми Он", ООО "Фининтертехнология", ООО "БМ-Консалтинг", ООО "Днепр Ривер Групп" и ООО "Укральянспродукт". Все три отбора по этому рамочному соглашению со средней экономией 12% выиграла "Эмми Он", получив заказов на 270,52 млн грн.

Столичную "Эмми Он" основали в 2015 году Алексей Сонько и Максим Степаненко из юрфирмы "Легал Солюшнз", а директором был Валерий Мороз. Затем "Эмми Он" переписали на Анну Литвинову из с. Писаревка на Хмельнитчине, а руководителем стал киевлянин Юрий Мазниченко.

Литвинова возглавляет ООО "Сан-Энерджи Украина" киевлян Ирины Киреевой и Андрея Кмиты.

Во времена Януковича Кмита руководил Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и Управлением СБУ в Ивано-Франковской области. Его гражданская жена Марина Ставская владеет ООО "Подолье Промснаб", ООО "Днипрозбут" и ООО КПП "Броксервис", которые также выигрывали пищевые тендеры.

В апреле 2020 года СБУ обыскала дом Ставской в ​​поселке Козин по соседству с имением экс-президента Петра Порошенко. Обыски прошло в рамках дела о поставках некачественных продуктов для тюрем по завышенным ценам.

СБУ считает, что частные фирмы поставляли списанные из Госрезерва продукты, которые не соответствуют государственным нормам. В частности курятину и рыбу, которые перед этим обрабатывали химическими веществами для товарного вида и увеличение веса. Эти продукты, отмечали в СБУ, опасно употреблять.