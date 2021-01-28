Минцифры решило сотрудничать с фондом владельца обанкротившегося банка "Хрещатик"

Министерство цифровой трансформации и венчурный фонд QPDigital подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству по развитию в Украине передовых направлений IT-деятельности: искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI), блокчейна и создания игр (Game Development, GameDev).

Соответствующий меморандум подписали заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков и директор QP Digital Денис Вальвачев в Киеве 28 января, передает пресс-служба Минцифры

Документом предусматривается сотрудничество в содействии развитию образования и науки в сфере IT, развитию IT-индустрии в Украине, разработке и реализации экосистемных инициатив в сфере IT, привлечении внешних инвестиций в Украину и повышение доли украинской IT-индустрии на мировом рынке.

В Минцифры отмечают, что представители венчурного фонда QPDigital уже присоединились к созданию стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.

Венчурный фонд QPDigital размером в $100 млн начал работу в конце 2020 года, и является проектом компании Quarter Partners предпринимателя Андрея Иванова.

В 2019 году бизнесмены Василий Хмельницкий и Андрей Иванов объявили о разделении управления активами, после этого в управление Quarter Partners Иванова перешли девелоперская компания UDP и столичный аэропорт "Киев", хотя UFuture Хмельницкого остался мажоритарным акционером этих компаний.

Хмельницкий и Иванов были совладельцами холдинга Kyiv Investment Group (КИГ), они также были совладельцами ликвидированного банка "Хрещатик". В начале 2015 года Хмельницкий вышел из состава акционеров банка, продав свой пакет акций Иванову.

В апреле 2016 года НБУ отнес банк "Хрещатик" к неплатежеспособным из-за недостаточности ликвидности и капитала.

В НБУ заявляли о наличии фактов того, что до неплатежспособности банк "Хрещатик" довели его акционеры. В частности, замглавы НБУ Екатерина Рожкова отмечала, что банк годами кредитовал своих акционеров, и один из владельцев банка – Андрей Иванов построил девелоперскую бизнес-империю за деньги коммунальных предприятий и депозиты населения. После диагностики банка выяснилось, что больше трех четвертей кредитно-инвестиционного портфеля "Хрещатика" – или около 6 млрд грн – приходилось на компании, аффилированные с его частными акционерами.

По данным НБУ на начало 2016 года, собственниками банка "Хрещатик" были предприниматели Андрей Иванов (37,44% акций), гражданин Австрии Николай Солдатенко (24,24%), и Киевская городская государственная администрация (25%). Связанная с Ивановым компания пыталась отменить решение о ликваидации банка в судах.

В октябре 2020 года Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Хрещатик". В процессе ликвидации банка вкладчикам выплачено более 2,7 млрд грн гарантированного возмещения.

По данным Фонда гарантирования, из ПАО "КБ "Хрещатик" за несколько месяцев до признания его неплатежеспособным было выведено около 6,9 млрд грн. При этом 84% кредитного портфеля юридических лиц банка "Хрещатик" были инсайдерскими, 85% ценных бумаг – "мусорными".