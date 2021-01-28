Украина и Германия договорились о сотрудничестве в сфере трудоустройства

Представители Украины и Германии договорились рассмотреть возможность заключения двустороннего межведомственного соглашения о сотрудничестве в сфере трудоустройства граждан обеих стран.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по итогам встречи заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игоря Дядюры с руководителем консульско-правового отдела посольства Германии в Украине Карстеном Майер-Вифхаузеном и первым секретарем посольства Франко Мюллером.

Стороны обсудили вопросы улучшения сотрудничества в трудоустройстве украинских работников в Германии, в частности, сезонных рабочих в сельском хозяйстве.

Участники встречи договорились рассмотреть возможность заключения двустороннего межведомственного соглашения о сотрудничестве в сфере трудоустройства граждан обеих стран. Текст проекта такого соглашения был передан представителями посольства Германии в Украине.

"Германия входит в число стран, куда больше направлены потоки трудовой миграции из Украины. Именно поэтому необходимо упорядочить этот вопрос и обеспечить социальную защиту граждан Украины. Соглашение между профильными ведомствами Украины и Германии позволит сделать процесс трудоустройства прозрачным и безопасным, а также откроет новые перспективы как перед украинским работниками, так и немецкими работодателями", - прокомментировал Дядюра.

Участники встречи договорились о проведении консультаций для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества и подготовки соответствующего проекта документа.

По итогам работы за девять месяцев 2020 года 436 лицензиатов предоставляли услуги по посредничеству, и за этот период ими было трудоустроено за рубежом 61,9 тыс. граждан Украины.

Наибольшие потоки трудовой миграции были на Кипр (12,3 тыс. человек), в Польшу (10,1 тыс. человек), Германию (6,3 тыс. человек), Великобританию (5,6 тыс. человек), Грецию (4 7 тыс. человек), Либерию (1,9 тыс. человек), Панаму (1,8 тыс. человек), на Маршалловы острова (1,8 тыс. человек), в Бельгию (1,6 тыс. человек), Литву ( 1,5 тыс. человек), Нидерланды (1,5 тыс. человек).

В то же время данные кадровых агентств отражают лишь незначительный сегмент трудовой миграции граждан Украины за границу, большинство трудоустраиваются без участия посредников.

По разным экспертным оценкам, за рубежом работает от 3 млн граждан Украины. Благоприятным сегментом трудовой миграции граждан Украины за границу является то, что соседние европейские страны (такие, как Польша, Чехия, Германия) целенаправленно принимают меры по упрощению процедуры трудоустройства кадров из Украины.