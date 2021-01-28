"Нафтогаз" инициировал срочное собрание акционеров "Укрнафты", – СМИ

НАК "Нафтогаз Украины", которому принадлежит 50%+1 акция ПАО "Укрнафта", направил письмо ее миноритарным акционерам, которые подали иск к Украине в Стокгольмский арбитраж на $6 млрд, о желании провести собрание акционеров "Укрнафты".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

По его словам, "Нафтогаз" хотел бы провести собрание "в ближайший возможный день" и для этого намерен инициировать его созыв согласно требованиям законодательства.

Согласно информации на сайте "Укрнафты", последний раз собрание компании прошло 28 ноября 2019 года, на нем был избран аудитор – "ПрайсвотерхаузКуперс (Аудит)".

Как сообщалось, в конце минувшего года министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уже в феврале 2021 года может вынести финальное решение по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине.

По словам министра, это решение может нести риски для Украины.

"Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских оффшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) – владельцев около 40% акций "Укрнафты" - к государству Украина о взыскании около $6 млрд (+ проценты)", – отмечал глава Минюста.

Он назвал это дело, которое продолжается с 2015 года, "комплексным, сложным, покрывающим многие аспекты отношений государства и "Укрнафты".

Напомним, компании Игоря Коломойского и партнеров, которые являются миноритарными акционерами, ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.

В начале 2018 года стало известно, что претензии Коломойского и партнеров к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.