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заробітна плата (854) Держстат (1374)

Реальная зарплата за год выросла на 10%, – Госстат

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Реальная зарплата за год выросла на 10%, – Госстат

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года возросла на 10,1%, по сравнению с ноябрем 2020 года - на 17,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина. 

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре по сравнению с ноябрем 2020 года увеличилась на 18,3%, в годовом измерении (к декабрю 2019 года) – на 15,6%, составив 14 179 грн, что в 2,8 раза выше уровня минимальной заработной платы (5 000 грн).

В ноябре 2020 года средняя номинальная заработная плата штатных работников предприятий составляла 11 987 грн, октябре – 12 174 грн, сентябре – 11 998 грн, августе – 11 446 грн, июле – 10 804 грн, июне – 11 579 грн, мае – 10 542 грн, апреле – 10 430 грн, марте – 11 446 грн, феврале – 10 847 грн, январе – 10 727 грн.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года наблюдался в Ивано-Франковской (на 25,6%), Луганской (на 25,2%), Тернопольской (на 23,8%), Черниговской, Черновицкой и Сумской (на 23,4%), Ривненской (на 21,9%), Кировоградской (на 20,6%), Львовской (на 20,2%), Житомирской (на 20,1%), Хмельницкой (на 19,4%) и Закарпатской (на 19,1%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в декабре зафиксирован в Киеве (21 812 грн), самый низкий – в Черниговской области (10 921 грн). При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 14 720 грн, Луганской области – 12 765 грн (кроме временно оккупированных территорий).

В декабре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года заработная плата возросла в сфере здравоохранения (на 50,9%), предоставления других услуг (на 33,7%), в профессиональной, научной и технической деятельности (на 27,6%), в сфере искусства, спорта и развлечений (на 22,9%), в образовании (на 20%), сельском и лесном хозяйстве (на 15,2%), в сфере информации и телекоммуникаций (на 15,1%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 14,8%), на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы (на 14,1%), в государственном управлении и обороне, обязательном соцстраховании (на 11,2%), на предприятиях промышленности (на 9,1%), в строительстве (на 6%), в сфере оптовой и розничной торговли (на 5,1%), операций с недвижимостью (на 3,3%), финансовой и страховой деятельности (на 2,9%)

В сфере временного размещения и организации питания (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) зафиксировано снижение заработной платы на 6,1%.

Как сообщалось, по данным Госстата, реальная заработная плата в Украине в 2019 году возросла на 11,3%.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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А ціни на 37%
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28.01.2021 17:57 Відповісти
А тарифы в 2 раза. Ах****ть у нас економисты.
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28.01.2021 18:06 Відповісти
Фиг знает где там у кого выросла, а вот тарифы точно выросли и цены. Вот допустим хлеб год назад брал по 14 грн а сейчас уже 16 грн.
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28.01.2021 18:41 Відповісти
А уровень жизни тоже повысился?
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28.01.2021 21:43 Відповісти
на 10%? це вчителя вже платять по 4400 баксів! непогано-непогано
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28.01.2021 22:03 Відповісти
А інфляція скільки,реальна, а не урядова, на 15%
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29.01.2021 05:29 Відповісти
 
 