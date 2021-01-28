Реальная зарплата за год выросла на 10%, – Госстат

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года возросла на 10,1%, по сравнению с ноябрем 2020 года - на 17,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре по сравнению с ноябрем 2020 года увеличилась на 18,3%, в годовом измерении (к декабрю 2019 года) – на 15,6%, составив 14 179 грн, что в 2,8 раза выше уровня минимальной заработной платы (5 000 грн).

В ноябре 2020 года средняя номинальная заработная плата штатных работников предприятий составляла 11 987 грн, октябре – 12 174 грн, сентябре – 11 998 грн, августе – 11 446 грн, июле – 10 804 грн, июне – 11 579 грн, мае – 10 542 грн, апреле – 10 430 грн, марте – 11 446 грн, феврале – 10 847 грн, январе – 10 727 грн.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года наблюдался в Ивано-Франковской (на 25,6%), Луганской (на 25,2%), Тернопольской (на 23,8%), Черниговской, Черновицкой и Сумской (на 23,4%), Ривненской (на 21,9%), Кировоградской (на 20,6%), Львовской (на 20,2%), Житомирской (на 20,1%), Хмельницкой (на 19,4%) и Закарпатской (на 19,1%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в декабре зафиксирован в Киеве (21 812 грн), самый низкий – в Черниговской области (10 921 грн). При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 14 720 грн, Луганской области – 12 765 грн (кроме временно оккупированных территорий).

В декабре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года заработная плата возросла в сфере здравоохранения (на 50,9%), предоставления других услуг (на 33,7%), в профессиональной, научной и технической деятельности (на 27,6%), в сфере искусства, спорта и развлечений (на 22,9%), в образовании (на 20%), сельском и лесном хозяйстве (на 15,2%), в сфере информации и телекоммуникаций (на 15,1%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 14,8%), на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы (на 14,1%), в государственном управлении и обороне, обязательном соцстраховании (на 11,2%), на предприятиях промышленности (на 9,1%), в строительстве (на 6%), в сфере оптовой и розничной торговли (на 5,1%), операций с недвижимостью (на 3,3%), финансовой и страховой деятельности (на 2,9%)

В сфере временного размещения и организации питания (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) зафиксировано снижение заработной платы на 6,1%.

Как сообщалось, по данным Госстата, реальная заработная плата в Украине в 2019 году возросла на 11,3%.