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Крупнейшие сети АЗС повысили цены на все виды топлива

Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт

Крупнейшие сети АЗС повысили цены на все виды топлива

Крупнейшая в Украине сеть АЗС группы "Приват" (1 540 станций, которые работают под брендами "Авиас", ANP, "Укрнафта" и др.) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 гривню за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, бензин марки А-92 в сетях "Авиас", ANP и других подорожал с 21,95 грн/л до 22,95 грн/л, А-95 – с 22,95 грн/л до 23,95 грн/л. На станциях "Укрнафты" бензины продаются дороже на 5 копеек – 23 грн за литр А-92 и 24 грн – за литр А-95. Цена на дизельное топливо установлена на одном уровне на всех станциях группы – 24 грн/л.

Последний раз "Приват" менял цены на своих АЗС 26 октября 2020 года. Тогда стоимость топлива в сети выросла на 1 грн/л. С того времени цены в сети не менялись.

Вслед за "Приватом" цены на бензин и дизтопливо повысил еще ряд операторов розничного рынка.

Так, бензины на станциях WOG выросли в цене на 50 копеек: бензин марки А-92 и дизтопливо подорожали до 28,49 грн/л, А-95 – до 29,49 грн/л.

На 40 копеек повысила цены на бензины и на 50 копеек – на дизельное топливо сеть UPG: литр А-92 подорожал с 24,50 грн до 24,90 грн/л, А-95 – с 25,50 до 25,90 грн/л, дизельного топлива – с 23,60 до 24,10 грн/л.

Также топливо подорожало в таких сетях как "БРСМ-Нафта", Motto, "Кворум".

При этом в крупных сетях АЗС продолжается рост цен на автогаз: 28 января цены на этот вид топлива выросли еще на 10-40 копеек за литр.

В частности, в сети ОККО автогаз подорожал на 8 коп. –, до 13,91 грн/л. На столько же в среднем по сети подняла цену Motto (до12,96 грн/л).

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 3 коп. – до 12,39-12,34 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Полтавской области, где стоимость автогаза выросла на 20 копеек – до 12,25 грн/л. В некоторых других областях цена выросла на 10 коп./л.

В свою очередь сети "Автотранс", "UPG", "Кворум" и "Овис" подняли цены на автогаз на 10 копеек за литр.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  еnkorr


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Правильно жарят зелохов.
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28.01.2021 19:59 Відповісти
На лисапеде ездишь?
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28.01.2021 20:09 Відповісти
А что ребята думали, отжимать у бени бизнес и не нести отвественности?) Наивные дурачки
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28.01.2021 20:27 Відповісти
А по чем там бензин Е-100 и Е-98, на который нас хотят посадить в связи с запретом атомобилей ниже норм Евро-6?
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28.01.2021 20:28 Відповісти
Спрашивается, чего дорожает бензин. Курс доллара же у нас стабильный? Или может нас имеют за лохов и власть искуственно занижает курс доллара?
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28.01.2021 20:29 Відповісти
Как бы так помягче...Нас просто имеют.Вот и фсё.
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28.01.2021 20:31 Відповісти
ми самі себе трахнули
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28.01.2021 21:02 Відповісти
зелупам 73% опять ввели))))
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29.01.2021 01:09 Відповісти
Хотелось бы уточнить , а при лошаре Осле Оманском вообще хоть что то подешевело ? Ну кроме мест в списках СН , бо на следующих выборах они насильникам и фотографам с тамадами сами будут доплачивать , что бы хоть кто то туда пошел.
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29.01.2021 12:23 Відповісти
 
 