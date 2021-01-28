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НСЗУ подготовила пакет медицинских услуг по вакцинации от коронавируса

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НСЗУ подготовила пакет медицинских услуг по вакцинации от коронавируса

Национальная служба здоровья Украины подготовила пакет медицинских услуг по вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщил и.о. главы службы Андрей Виленский в ходе онлайн-встречи "Первый год работы программы медицинских гарантий".

"НСЗУ подготовила новый пакет услуг для вакцинации простив COVID-19 и направила в Минздрав предложения. Предварительно мы понимаем: через НСЗУ финансирование вакцинации будет идти отдельным пакетом услуг", - сказал Виленский, передает Интерфакс-Украина.

Виленский отметил, что этот пакет будет учитывать возможности страны провести эту кампанию, а также обеспечение безопасности пациента.

"Пока это анонс. О деталях мы сможем поговорить после того, как Минздрав рассмотрит наше предложение и подготовит проект постановления", - сказал он.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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