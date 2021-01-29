БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1175 відвідувачів онлайн
Новини ВладаТранспортКорупція
1 010 1
дороги (1472) ремонт (1344) тендер (1936) Хмельниччина (131) Хмельницький (119) Prozorro (1507) закупівлі (2142)

Власти Хмельницкой области отдали 480 миллионов на ремонт дорог в обход тендеров

Новини БізнесЦензор Влада Транспорт Корупція

Власти Хмельницкой области отдали 480 миллионов на ремонт дорог в обход тендеров

Госпредприятие "Хмельницкая областная служба местных автодорог", находящееся в подчинении Хмельницкой ОГА, 22 декабря подписало договор с ГП "Хмельницкий облавтодор" на эксплуатационное содержание местных дорог в 2021-2022 годах стоимостью 479,99 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Заказчик провел закупку без открытых торгов по переговорной процедуре из-за "отсутствия конкуренции".

Одним из оснований проведения переговорной процедуры заказчик назвал необходимость содержания дорог, имеющих оборонное значение, для чего компании-участники должны иметь доступ к государственной тайне. А поскольку такой доступ есть только у облавтодоров, провести открытые торги якобы невозможно. При этом самого перечня дорог, которые нужно содержать, в описании самой закупки заказчик не предоставил.

Директором "Хмельницкого облавтодора" является Анатолий Дячук.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що??? Усі радісно поплескали у долоньки, сказали "одобрямс" і розійшлися?
А де поліція, СБУ зі своїм відділом "к", НАБУ, НАЗК та ще ху@ва туча всяких-разних "запобігателів" від того що є і чого нема?

Знову нарід наїб@ли!!!

Акакаяразніца, да, 73% зе-білів?
показати весь коментар
29.01.2021 07:07 Відповісти
 
 