"Укрсиббанк" получил 1,3 миллиарда прибыли

Чистая прибыль "Укрсиббанка" по итогам работы в 2020 году составила 1,31 млрд грн, что на 49% меньше, чем по итогам 2019 года.

Об этом свидетельствует отчетность банка, передает Finbalance.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала банка на 1 января 2021 года составлял 24,48% (требование НБУ – не менее 10%).

По данным НБУ, отчисления "Укрсиббанка" в резервы под кредитный портфель за 11 месяцев составили 354,4 млн грн.

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Как сообщалось, прибыль "Укрсиббанка" по итогам работы в 2019 году составила 2,58 млрд, по сравнению с 2,66 млрд грн в 2018 году.

"Укрсиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По данным НБУ, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (62,158 млрд грн) "Укрсиббанк" занимал 9 место среди 75 действовавших банков в Украине.