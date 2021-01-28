Аэропорт "Киев" потерял 73% пассажиропотока за год

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского в 2020 году обслужил 704,5 тыс. пассажиров, что в 3,72 раза меньше, чем в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении аэропорта.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 687,8 тыс., на внутренних рейсах – 16,7 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в январе-декабре 2020 года составило 12 746 на прилет и вылет, из них международных рейсов – 10 215, внутренних – 2 531.

Наиболее популярные международные направления с начала 2020 года – Варшава (Польша), Минск (Белоруссия), Берлин (Германия), Лондон (Великобритания), Вена (Австрия), Дортмунд (Германия) Мемминген (Германия); внутренние – Запорожье, Днепр, Одесса.

За декабрь 2020 года аэропорт "Киев" обслужил 33,6 тыс. пассажиров. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 31,7 тыс., на внутренних рейсах – 1,9 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в декабре 2020 года составило 929 на прилет и вылет, из них международных рейсов – 785, внутренних – 144.

Наиболее популярные международные направления в декабре 2020 года – Вильнюс (Литва), Лондон (Великобритания), Варшава (Польша), Дортмунд (Германия), Берлин (Германия), Копенгаген (Дания), Вроцлав (Польша); внутренние – Запорожье, Львов.