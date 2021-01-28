"Укравтодор" открыл движение на трассе в Николаевской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины в связи с ослаблением снегопада и обеспечением проезда сняло ограничение движения на трассе Н-24 Благовещенское-Николаев.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

По данным агентства, дорожники продолжают очищение сети дорог.

"Учитывая вероятность ухудшения погодных условий на протяжении суток, просим по возможности воздержаться от поездов в Николаевской и Одесской областях", - подчеркнули в "Укравтодоре".

Как сообщалось, по данным Укргидрометцентра, в течение ближайших суток, 29 января, погода в Украине начнет улучшаться - ожидается ослабление, а днем на юге и прекращение осадков, температура немного снизится.