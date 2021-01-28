Мининфраструктуры хочет привлечь кредит ЕИБ для восстановления сети железных дорог на Луганщине
Новини БізнесЦензор Транспорт
Министерство инфраструктуры и Европейский инвестиционный банк договорились обсудить возможность реализации проекта по строительству железнодорожных линий в Луганской области с их последующей электрификацией.
Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры по итогам проведенной 28 января онлайн-встречи министра инфраструктуры Владислава Криклия с главой представительства ЕИБ в Украине Жаном-Эриком де Загоном.
"Стороны договорились рассмотреть возможность подготовки к реализации нового проекта по строительству железнодорожных линий на Луганщине с их последующей электрификацией", – сказано в сообщении.
Напомним, после оккупации части территории области, северные и центральные районы Луганщины на подконтрольной территории оказались отрезаны от железнодорожной сети Украины.
Мининфраструктуры и ЕИБ также обсудили дальнейшее сотрудничество по реализации ряда важных проектов для улучшения безопасности движения и внедрения современных интеллектуальных систем на транспорте, в частности:
- строительство северо-восточного участка объездной дороги вокруг Тернополя;
- строительство трех многоуровневых развязок и двух путепроводов в Львовской и Ривненской областях, а также близ Тернополя;
- развертывание интеллектуальных транспортных систем (ITS) для управления и контроля за транспортом.
Кроме этого, Криклий сообщил о намерениях министерства популяризировать экологические виды транспорта в Украине, в частности создать современную инфраструктуру для электромобилей.
Стороны также обсудили возможное сотрудничество по проекту строительства Киевской окружной дороги и автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, обновление подвижного состава "Укрзализныци", развитие внутренних водных путей, модернизацию судоходных шлюзов на Днепре и создание современной речной информационной службы.
Глава Мининфраструктуры при этом подтвердил готовность украинской стороны подписать соглашение о сотрудничестве по разработке ТЭО по проекту электрификации железнодорожной линии "Ковель-Ягодин-госграница".
Будь ласка, зачекайте...