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Суд наложил арест на готовившийся к продаже торговый центр "Приватбанка" в Днепре

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Суд наложил арест на готовившийся к продаже торговый центр

Суд в Днепре по иску компании "Миссия-1" наложил арест на торговый центр "Приозерный", который "Приватбанк" планировал продать на аукционе.

Об этом сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик в Facebook.

"Только что прилетел очередной "подарок" из суда в Днепре: по иску компании с громким названием "Миссия-1", наложен арест на торговый центр "Приозерный", который "Приватбанк" планировал продать на аукционе", – написал Сульжик.

Он отметил, что этот иск очень похож на препятствование продаже гостиницы "Мир" в Киеве и главного здания офиса "Приватбанка" в Днепре, которые также были поставлены на баланс бывшими собственниками "Приватбанка" в 2016 году.

"Бывшие топ-менеджеры, которые по халатности или специально оформили эти документы таким образом, чтобы создать благоприятную почву для подобных оспариваний, ни в чем не виноваты! Прокуратура не видит причин, чтобы объявить им подозрения", – указал он.

Помимо этого, член набсовета выразил подозрения в том, что некоторые документы, которые предъявляются в суде от "Приватбанка" 2016 года, были подписаны совсем недавно.

"Приватбанк" в январе 2021 года выставил на аукцион в системе EP Liquid торговый центр "Приозерный" в Днепре площадью 32,4 тыс. кв. м и прилегающие 12 земельных участков общей площадью 3,64 тыс. кв. м. по стартовой цене 518 млн грн, отмечает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года "Приватбанк" по размеру общих активов занимал 1 место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Facebook


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Банке номер1! Даже сами "огосударствленники" это признают! так по какой причине вдруг понадобилось его "огосударствлливать"? Не именно потому ли, что он был номером первым, но приносил доходы "не тому" человеку? Сколько до того было попыток отнять у него клиентов, перенаправить потоки, сделать банкротом? Почему то все здесь шито-крыто, никто даже не вспоминает об этих попытках, словно их и не было!
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28.01.2021 15:47 Відповісти
 
 