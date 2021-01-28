БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
826 відвідувачів онлайн
Новини Влада
313 0
Велика Британія (1087) віза (274) Зеленський (2226) безвізовий режим (310)

Зеленский отменил визы для граждан Великобритании еще на год

Новини БізнесЦензор Влада

Зеленский отменил визы для граждан Великобритании еще на год

Президент Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 30 января 2022 года.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ № 28/2021 от 28 января опубликован на сайте главы государства.

Документом внесены изменения внесены в указ №28 от 29 января 2020 года, которым безвизовый режим для граждан Великобритании был введен с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года.

Согласно документу, воспользоваться безвизовым режимом смогут иностранные граждане, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщалось, ранее посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс отмечала, что Великобритания не планирует отменять визовый режим для граждан Украины после выхода из Европейского Союза.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 