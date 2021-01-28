Кабмин выделил 4 миллиарда гарантий по кредитам для 11 банков

Кабинет министров предоставил 3,93 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе 11 банкам для кредитования микро-, малого и среднего предпринимательства.

Согласно данным Госказначейства, в том числе государственному "Ощадбанку" выделены госгарантии на 1 млрд грн, "Укрэксимбанку" – на 800 млн грн, "Укргазбанку" – 500 млн грн, "Приватбанку" – 400 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, гарантии "ТАСкомбанку" предоставлены на 280 млн грн, "ОТП Банку" и банку "Восток" – по 250 млн грн, "Пиреус Банку" – 150 млн грн, банку "Львив" – 105 млн грн, банку "Альянс" – 100 млн грн, "Кредитвест Банку" – 95 млн грн.

В целом портфельные госгарантии предоставлены 21 компании на сумму 48,53 млрд грн, в том числе государственному агентству автомобильных дорог Украины (19,27 млрд млрд грн) и "Укрэнерго" (4,88 млрд грн).

Как сообщалось, Кабмин 25 ноября 2020 года принял постановление, которым определил механизм портфельных госгарантий и установил порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия их предоставления, в частности определил "Укрэксимбанк" агентом гаранта.

Проект постановления также предусматривает возможность сочетания компенсации процентной ставки с предоставлением портфельных госгарантий.

Сообщалось, что право на государственные гарантии на портфельной основе получат банки с работающим гривневым портфелем клиентов микро-, малого и среднего бизнеса объемом не менее 500 млн грн.



