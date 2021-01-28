СБУ заблокировала работу имитировавших торги на фондовых биржах мошенников. ФОТО

Служба безопасности Украины прекратила деятельность псевдоброкерських центров в Киеве, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, от действий злоумышленников пострадали около 3 тысч человек.

По данным следствия, организаторы схемы создали сеть колл-центров, где работало около 250 операторов, которые привлекали "клиентов". Для этого также было зарегистрировано более 150 аккаунтов в популярной социальной сети.

При этом злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для анонимизации звонков и имитации трансляции электронных торгов на международных биржах.

"После перечисления средств через электронные платежные системы злоумышленники создавали клиенту "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, делки сообщали ему о банкротстве компании. С каждого клиента фигуранты выманивали до $5 тыс.", – сказано в сообщении.

Следствие СБУ установило, что вторым направлением противоправной деятельности организаторов было микрокредитование и "выбивание" долгов.

"Делки неправомерно начисляли своим "клиентам", которые не смогли вовремя погасить кредитные обязательства, штрафные санкции и пеню в размере более 300% от суммы кредита. Для "выбивания" искусственно созданных долгов злоумышленники привлекали коллекторские компании", – уточнили в СБУ.

По данным следствия, общее количество обманутых "клиентов" по ​​обоим направлениям составляет примерно 3000 человек.

В ходе обысков у организаторов схемы правоохранители обнаружили почти 250 единиц компьютерной техники, мобильных устройств и образцы программного обеспечения, используемых для присвоения средств граждан и вывода их на криптокошельки. Также изъято 157 сим-карт, которые использовали для регистрации аккаунтов в соцсети.

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия, решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрениях", – отмечается в сообщении.

В целом с начала года Главным управлением СБУ в Киеве и Киевской области заблокирована деятельность 7 подпольных колл-центров, так называемой "ботофермы", через которые злоумышленники предоставляли псевдоброкерские услуги и осуществляли онлайн микрокредитование.

Сейчас решением Святошинского районного суда Киева организатор одной из противоправных схем осужден по ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество).