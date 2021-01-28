БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
839 відвідувачів онлайн
Новини ФінансиКорупція
548 0
біржа (471) шахрайство (262) СБУ (1441)

СБУ заблокировала работу имитировавших торги на фондовых биржах мошенников. ФОТО

Новини БізнесЦензор Фінанси Корупція

СБУ заблокировала работу имитировавших торги на фондовых биржах мошенников. ФОТО

Служба безопасности Украины прекратила деятельность псевдоброкерських центров в Киеве, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, от действий злоумышленников пострадали около 3 тысч человек.

По данным следствия, организаторы схемы создали сеть колл-центров, где работало около 250 операторов, которые привлекали "клиентов". Для этого также было зарегистрировано более 150 аккаунтов в популярной социальной сети.

При этом злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для анонимизации звонков и имитации трансляции электронных торгов на международных биржах.

"После перечисления средств через электронные платежные системы злоумышленники создавали клиенту "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, делки сообщали ему о банкротстве компании. С каждого клиента фигуранты выманивали до $5 тыс.", – сказано в сообщении.

Следствие СБУ установило, что вторым направлением противоправной деятельности организаторов было микрокредитование и "выбивание" долгов.

"Делки неправомерно начисляли своим "клиентам", которые не смогли вовремя погасить кредитные обязательства, штрафные санкции и пеню в размере более 300% от суммы кредита. Для "выбивания" искусственно созданных долгов злоумышленники привлекали коллекторские компании", – уточнили в СБУ.

По данным следствия, общее количество обманутых "клиентов" по ​​обоим направлениям составляет примерно 3000 человек.

В ходе обысков у организаторов схемы правоохранители обнаружили почти 250 единиц компьютерной техники, мобильных устройств и образцы программного обеспечения, используемых для присвоения средств граждан и вывода их на криптокошельки. Также изъято 157 сим-карт, которые использовали для регистрации аккаунтов в соцсети.

СБУ заблокировала работу имитировавших торги на фондовых биржах мошенников 01

СБУ заблокировала работу имитировавших торги на фондовых биржах мошенников 02

СБУ заблокировала работу имитировавших торги на фондовых биржах мошенников 03

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия, решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрениях", – отмечается в сообщении.

В целом с начала года Главным управлением СБУ в Киеве и Киевской области заблокирована деятельность 7 подпольных колл-центров, так называемой "ботофермы", через которые злоумышленники предоставляли псевдоброкерские услуги и осуществляли онлайн микрокредитование.

Сейчас решением Святошинского районного суда Киева организатор одной из противоправных схем осужден по ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество).

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 