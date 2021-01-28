Рада повторно провалила назначение Витренко первым вице-премьером

Верховная Рада повторно отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Как сообщает БизнесЦензор, за соответствующее представление премьер-министра Дениса Шмыгаля проголосовали 204 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

За назначение Витренко проголосовали 177 депутатов из фракции "Слуга народа", 18 – из депутатской группы "Доверие" и 9 внефракционных нардепов.

Как сообщалось, в четверг, 28 января премьер-министр Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду представление на назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. Кандидатуру Витренко также поддержал профильный парламентский комитет.

Напомним, Кабинет министров 21 декабря 2020 года назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.

Перед этим Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.

Сам Витренко также заявлял, что ожидает повторного голосования по его кандидатуре в парламенте в конце января-начале февраля, и в случае отказа депутатов поддержать его вернется в частный бизнес.