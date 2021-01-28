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Рада повторно провалила назначение Витренко первым вице-премьером

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

Рада повторно провалила назначение Витренко первым вице-премьером

Верховная Рада повторно отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Как сообщает БизнесЦензор, за соответствующее представление премьер-министра Дениса Шмыгаля проголосовали 204 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

За назначение Витренко проголосовали 177 депутатов из фракции "Слуга народа", 18 – из депутатской группы "Доверие" и 9 внефракционных нардепов. 

Как сообщалось, в четверг, 28 января премьер-министр Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду представление на назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. Кандидатуру Витренко также поддержал профильный парламентский комитет.

Напомним, Кабинет министров 21 декабря 2020 года назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.

Перед этим Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.

Сам Витренко также заявлял, что ожидает повторного голосования по его кандидатуре в парламенте в конце января-начале февраля, и в случае отказа депутатов поддержать его вернется в частный бизнес.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
Вора Витренко на нары ! И его дружка Коболева тоже !
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28.01.2021 14:24
+3
Рада повторно провалила назначение Витренко первым вице-премьером - Цензор.НЕТ 5638
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28.01.2021 15:39
+2
Черговий "успіх" неЛоха. А Вітренку треба було по-менше патякати про поставки російського газу від "незалежних" російських компаній - карма наздогнала.
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28.01.2021 14:05
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Черговий "успіх" неЛоха. А Вітренку треба було по-менше патякати про поставки російського газу від "незалежних" російських компаній - карма наздогнала.
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28.01.2021 14:05 Відповісти
Вітренко використали. Ніхто не збирався його призначати. Розвели, як котят. Ви гадаєте, що переписка Єрмака і ЮВТ, з цим не повязана?! Далі буде.
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29.01.2021 09:04 Відповісти
Вора Витренко на нары ! И его дружка Коболева тоже !
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28.01.2021 14:24 Відповісти
Разбежалась "монобильшисть", зельц, пшел вон с должности!
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28.01.2021 14:37 Відповісти
Кремлівська Юлька і Опзжоповці голосували проти. Вітренко - достойна людина.
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28.01.2021 14:49 Відповісти
А если такой хороший то почему и ЕС не дала ему голоса?
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28.01.2021 14:54 Відповісти
Рада повторно провалила назначение Витренко первым вице-премьером - Цензор.НЕТ 5638
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28.01.2021 15:39 Відповісти
"204 народных депутатов: 177 депутатов из фракции "Слуга народа", 18 - из депутатской группы "Доверие" и 9 внефракционных нардепов" - це прообраз нової коаліції після розвалу монобільшості, коли тупий собачий рот поженуть з фракції. У запасі є ще 20 нардепів Голосу Пінчука і 24 багнети баби Жульки.
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28.01.2021 15:48 Відповісти
Юра - прогрессивный онанист. Дрочит Верховную Раду не переставая.
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28.01.2021 16:22 Відповісти
Эти лавры кива забил.
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28.01.2021 22:35 Відповісти
наталья витренка, поставила ультиматум- если сынулю не изберут, то она себя подорвет, граната уже в анальном отверстии установлена
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28.01.2021 16:52 Відповісти
Правильно не наталя вітренко, роза видренко.
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28.01.2021 23:05 Відповісти
как только Витренко заявил что на новой должности будет форсировать отсоединение от єнергосистем Терпилостана и Бульбашкирии - ватная часть Слуг Коломойского не голосовала и прокатила его кандидатуру. Так бывает, когда во фракцию набираешь ********* по обьявлениям и за взятки
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28.01.2021 18:02 Відповісти
Пінка під сраку і неїхай їде до сім'ї в європу. Нацарьовав уже...
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28.01.2021 19:30 Відповісти
Витренко пролетел как ветер.
Теперь Зеленский будущие февральские платежки спокойно сольет на Витренко.
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28.01.2021 22:10 Відповісти
Очередной найкрашчый и безальтернативний ...але.
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28.01.2021 22:31 Відповісти
В этого клеймо мамаши на лбу)),а так коболева пропихают по договорняку).
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28.01.2021 22:35 Відповісти
Айяйяй, сынок подыгрывает мировому капитализму - позор в семье.
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28.01.2021 22:36 Відповісти
Цей урод хоче працювати для блага народу ( це фантастика) чи награбувати ще більше?
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28.01.2021 23:04 Відповісти
а в это время :
"В ходе торгов на «Украинской энергетической бирже» по продаже электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) зафиксирован ценовой рекорд - 1608 грн/МВт-ч.

В ходе торгов были реализованы почти 94 тыс. МВт-ч электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) с периодом поставки в феврале 2021 года. Максимальная цена отдельного продукта, которой удалось достичь благодаря конкурентной борьбе, превысила 1608 грн/МВт-ч.
Это самая большая сумма, которую покупатели электроэнергии предложили за электроэнергию из ВИЭ», - отмечается в сообщении...."

---Закупили по зеленому тарифу 7300 грн/МВт-час, продали по 1608 грн/МВт-час.
Убыток по 5692 грн за каждый МВт-час оплачивают обычные граждане.
По 570 грн/МВт-час у АЭС закупать не хотят, цена видите ли не рыночная. А по 7300 грн/МВт-час закупают - якобы "рыночная"...
И это при том, что в США зеленый тариф на закупку солнечной электороэнергии - 620 грн/МВт-час.
рыжий и компания цинично обогащается за счёт пересичных - а вы дятлы компенсируйте разницу...
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29.01.2021 01:15 Відповісти
 
 