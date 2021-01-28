Крупнейший производитель сахара в Украине увеличил продажи на 33% на фоне роста цен

Агропромышленный холдинг "Астарта" в октябре-декабре 2020 года увеличила продажи сахара по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 33% – до 81,18 тыс. тонн при росте его цены на 37% – до 13,24 тыс. грн за тонну.

Как сообщила компания на Варшавской фондовой бирже, компания также увеличила продажи кукурузы в четвертом квартале на 17% – до 294,56 тыс. тонн при увеличении цены на 19% – до 4,86 тыс. грн за тонну, передает Интерфакс-Украина.

В то же время "Астарта" сократила продажи пшеницы в 5,5 раза – до 6,64 тыс. тонн при ее подорожании на 34% – до 5,59 тыс. грн за тонну.

Продажи семян подсолнечника в октябре-декабре 2020 года сократились на 38% – до 31,71 тыс. тонн, соевого масла – на 20%, до 8,51 тыс. тонн, а соевого шрота сократились – на 12%, до 39,38 тыс. тонн.

В то же время вся эта продукция также существенно выросла в цене, в частности подсолнечник – на 22% (до 10,16 тыс. грн за тонну), соевое масло – на 49% (до 25,49 тыс. грн за тонну) и соевый шрот – на 51% (до 12,7 тыс. грн за тонну).

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По данным компании, продажи молока в четвертом квартале 2020 года увеличились на 2% – до 22,23 тыс. тонн при росте цены на 10% – до 11,31 тыс. грн за тонну.

По расчетам агентства, таким образом суммарный объем реализации продукции "Астартой" в четвертом квартале 2020 года составил 3,83 млрд грн, что на 28,6% превышает показатель четвертого квартала 2019 года.

В частности продажи сахара выросли на 82,1% – до 1,08 млрд грн, кукурузы – на 39,4%, до 1,43 млрд грн.

Как сообщалось, "Астарта" в 2019 году получила 1,69 млн евро чистой прибыли против 18,26 млн евро чистого убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% – до 448,01 млн евро.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Основателю и CEO агрохолдинга "Астарта" Виктору Иванчику принадлежит 39,57% его акций, канадской Fairfax Financial Holdings Ltd принадлежало 29%.