Налоговая милиция арестовала солнечную электростанцию по делу об уклонении от уплаты налогов

Налоговая милиция добилась ареста солнечной электростанции ​​стоимостью 310,3 млн грн в рамках расследования дела об умышленном уклонении предприятием от уплаты налога на прибыли.

Как сообщает Главное управление ГФС в Днепропетровской области, расследование уголовного производства проводится по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

"Установлены должностные лица одного из предприятий, которые путем безосновательного завышения валовых расходов при использовании солнечной электростанции, умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль в особо крупных размерах. Ущерб государству, с учетом штрафных санкций, составляет около 32 млн грн", – сказано в сообщении.

В ГФС уточнили, что досудебное расследование уголовного производства продолжается.

"С целью недопущения потерь бюджета и возмещения нанесенного государству ущерба, постановлением суда наложен арест на весь целостный имущественный комплекс солнечной электростанции, балансовая стоимость которого составляет 310,3 млн грн", – отметили в ГФС.