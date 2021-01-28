Глава НКРЭКУ поддержал импорт электроэнергии в Украину

Глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк заявил, что к ограничению импорта электроэнергии необходимо относиться взвешено, чтобы не навредить потребителям.

Об этом он заявил в ходе выступления в Верховной Раде в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Тарасюка, импорт электроэнергии из Беларуси в январе оправдал себя.

"Если снова дадите возможность ограничивать импорт, то будем вместе обсуждать этот вопрос, потому что надо думать и о потребителях, чтоб не получилось так, что с ограничением импорта безудержно росли цены на электроэнергию для потребителей", – сказал Тарасюк.

Полномочия НКРЭКУ в отношении ограничения импорт электроэнергии закончились 31 декабря 2020 года. Соответственно, с 1 января 2021 года начался импорт из Беларуси, запрещенный еще в апреле.

"В прошлом году НКРЭКУ доказала, что способна это сделать- ограничили импорт до нуля", – подчеркнул Тарасюк, добавив, что импорт электроэнергии в январе был оправдан, поскольку из-за дефицита ресурса были угрозы ограничения энергоснабжения.

27 января Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг большинством голосов поддержал законопроект Алексея Кучеренко (Батькивщина) о предоставлении НКРЭКУ права по ограничению импорта электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины.

За решение проголосовали 13 народных депутатов. Среди них Алексей Кучеренко, Виктория Гриб, Михаил Волынец, Юрий Камельчук из условной группы Рината Ахметова. А также Олег Семинский, Анна Скороход из условной группы Игоря Коломойского.

Как сообщал БЦ, крупнейшему производителю электроэнергии – ДТЭК Ахметова, и крупнейшему трейдеру электроэнергии – Юнайтед Энерджи Коломойского, выгодно ограничение импорта электроэнергии для поддержания высокой цены на нее внутри страны.

Глава Комитета Рады Андрей Герус раскритиковал это решение, отказавшись за него голосовать

По его словам, за последние 9 месяцев был принят ряд решений: запрет импорта электроэнергии, запретительная спецпошлина на импорт угля марки "Г" из Российской Федерации. Между тем, на антрацит и коксующийся уголь не было никакой спецпошлины. Административно были остановлены блоки АЭС. Кабмин запретил использовать газомазутные блоки, когда газ был дешевый.

"Если АЭС и газомазутные блоки работают меньше, то кто-то работает больше. Это ограничение конкурентов", - заявил Герус.

По состоянию на 25 января, на складах ТЭС находилось 0,45 млн тонн угля. Это исторически низкий уровень запасов. Угля осталось на 2-5 суток. О причинах дефицита читайте в нашем тексте. В тоже время 4 из 11 блоков АЭС "Энергоатома" – на ремонте.

Пока что систему спасает сжигание природного газа на Центрэнерго и импорт электроэнергии из Беларуси. Импорт электроэнергии из Беларуси идет полным ходом. По данным Укрэнерго, в течение недели 18 - 25 января он составил 1,7% от общего электропотребления. 18 января Беларусь даже предоставила Украине аварийную помощь в рамках заключенного в декабря 2020 года соглашения, чтобы сбалансировать систему.

Но в случае еще одного значительного похолодания, этот шаг уже не спасет систему. По данным главного диспетчера "Укрэнерго" Виталия Зайченко, технически импорт из Беларуси ограничен мощностью 900 МВт. Это меньше мощности одного энергоблока АЕС.