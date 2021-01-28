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Глава НКРЭКУ предложил рассмотреть возможность укрупнения облэнерго

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Глава НКРЭКУ предложил рассмотреть возможность укрупнения облэнерго

Глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк в качестве решения проблемы высоких тарифов на передачу электроэнергии допускает укрупнение операторов систем распределения (ОСР, облэнерго).

Об этом Тарасюк заявил, выступая в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"Тариф – это не цифра, которую можно ставить высокой или низкой, она состоит из составляющих. Эти составляющие на Луганщине, к сожалению, выше, чем в других областях из-за того, что электросети растянуты, а промышленность осталась на неподконтрольной территории. Мы как государство должны очень ответственно подходить к таким случаям и, возможно, также принять законопроект об укрупнении и облэнерго по аналогии с облгазами", – сказал глава НКРЭКУ.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что законопроект об укрупнении газораспределительных компаний Кабинет министров направит в Верховную Раду в ближайшее время.

Ранее НКРЭКУ  одобрила снижение тарифов на распределение газа с 1 февраля для 14 операторов газораспределительных сетей, которым предусматривался уровень снижения от 3,5% (для ПАО "Гадячгаз") до 30% (для ООО "Газовик"). В целом тарифы операторов ГРС предлагается установить на уровне не выше 1,79 грн/кубометр.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Чергова "реформа" від шкодних виродків, яка має намір відволікти увагу громадськості від того відвертого лайна, яке продукує ця комісія.
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28.01.2021 12:31 Відповісти
 
 