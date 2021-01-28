Суд открыл дело о банкротстве корпорации "Индустриальный Союз Донбасса"

Суд принял к рассмотрению заявление компании Indumet S.A. (Люксембург) об открытии производства по делу о банкротстве корпорации "Индустриальный Союз Донбасса".

Соответствующее решение Хозяйственный суд Донецкой области принял 29 декабря 2020 года, пишет Finbalance.

Миноритарный акционер "ИСД" Сергей Тарута связывает Indumet S.A. с российской госкорпорацией "Внешэкономбанк" (ВЕБ.РФ).

"Эта компания создана "Внешэкономбанком", аффилирована с "Внешэкономбанком". За деньги "Внешэкономбанка" скупала долги "ИСД" и потом решила, что "нам украинский акционер не нужен, мы скупим все и потом путем банкротства возьмем под контроль все активы", – заявил Тарута в интервью телеканалу "Первый деловой", передает Liga.net.

По словам Таруты, во время вхождения россиян в состав акционеров "ИСД" была достигнута предварительная договоренность о создании вертикально-интегрированной горно-металлургической компании. Но этого не произошло, а финансирование корпорации происходило за счет кредитов ее украинских акционеров – Сергея Таруты и Олега Мкртчана.

Тарута утверждает, что руководство ВЭБ.РФ не решилось продавать активы "ИСД", поскольку им пришлось бы выбирать конкретного покупателя и фиксировать цену, которая могла оказаться меньше заплаченных россиянами. Поэтому был выбран вариант с банкротством.

В декабре 2017 года "ИСД" заявила о потере контроля над ПАО "Алчевский металлургический комбинат", находящихся на оккупированной части Донбасса.

Сейчас Хозсуд Луганской области рассматривает дело о банкротстве "Алчевского меткомбината", кредиторы заявили о требованиях к предприятию на сумму более 125 млрд грн, в том числе с требованиями на 75,8 млрд грн в суд обратилась кипрская Margit Holdings Limited (связана с российским ВЭБом).

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Как сообщалось, на приобретение второго крупнейшего актива "ИСД" – ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) – подала заявку в АМКУ крупная компания по торговле металлами и металлическими рудами ООО "Оптимал Трейд", которую связывают с Ринатом Ахметовым.

В сентябре 2020 года акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" переуступили ООО "Оптимал Трейд" права требования задолженности ПАО "ДМК" на общую сумму 8,18 млрд грн. В последние годы "Метинвест" Рината Ахметова структурировал сделку по покупке активов группы "Донецксталь".



Кроме того, Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации – соответствующее постановление суд вынес 16 октября 2020 года, управляющим санацией назначен Алексей Сокол. До этого ДМК с 2017 года возглавлял топ-менеджер из "Метинвеста" Александр Подкорытов.

Хозяйственный суд Днепропетровской области 31 мая 2019 года открыл производство по делу о банкротстве "Днепровского металлургического комбината" (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД").

Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" – на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн. При этом суд отклонил требования требования Indumet SA на 23,6 млрд грн и Indumet Limited – на 13,8 млрд грн.

Напомним, контрольный пакет акций ИСД через "Внешэкономбанк" принадлежал пулу российских инвесторов. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колонии по обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.

При этом, по словам Таруты, за российскими акционерами группы ИСД стоит российская госкорпорация "Внешэкономбанк", который также добился ареста пакетов акций миноритарных акционеров.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".